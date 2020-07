Jovic al Milan?/ Calciomercato, rossoneri in pressing: attenzione al Napoli

Ad un anno di distanza dal suo approdo in Liga, Luka Jovic si appresta a salutare il Real Madrid. Il 23enne non è riuscito a lasciare il segno con i Blancos, appena 2 gol in 25 presenze tra Liga, Champions League e Copa del Rey, e si è fatto conoscere più che altro per le bravate extra-campo. L’ex Eintracht Francoforte ha voglia di rimettersi in gioco e l’addio ai Galacticos sembra essere l’unica strada percorribile, considerando la spietata concorrenza alla corte di Zinedine Zidane. Sulle sue tracce c’è da tempo il Milan, che cerca profili giovani e di prospettiva per il dopo Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza meneghina ha già avviato i contatti con Ramadani, agente di Jovic, e il principale ostacolo sembra essere rappresentato dall’ingaggio: il serbo guadagna 5 milioni di euro netti a stagione e vorrebbe riconfermarli anche in rossonero. Cifra che Gazidis non ha intenzione di mettere sul piatto…

JOVIC-MILAN, SPUNTA IL NAPOLI PER IL SERBO

Luka Jovic e Patrik Schick sono i primi attaccanti sul taccuino della dirigenza Milan per rinforzare la rosa di Rangnick e sono attesi aggiornamenti a stretto giro di post. Un endorsement per il serbo è arrivato direttamente da Ante Rebic, suo compagno ai tempi dell’Eintracht: «Se è da Milan? Non posso dirlo, non ha ancora firmato. Ma non è per caso se è andato al Real Madrid. Le cose non gli sono andate bene perché ha avuto troppi infortuni, non so poi cosa sia successo nella sua testa e adesso lì hanno un’immagine di lui che non è quella reale. Jovic deve concentrarsi solo sul calcio, perché è forte davvero», le sue parole ai microfoni di Sport Week. Attenzione però alla concorrenza: oltre all’Hertha Berlino, sulle tracce di Jovic c’è anche il Napoli di Aurelio de Laurentiis. I partenopei starebbero pensando al talento del Real Madrid come alternativa a Victor Osimhen, considerando le difficoltà incontrate in sede di trattativa per il bomber del Lille…



