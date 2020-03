Jovic al Napoli?/ Calciomercato, la strategia di Giuntoli: pagamento in due anni

Luka Jovic al Napoli è un’indiscrezione della quale avevamo parlato nei giorni scorsi: al momento la società partenopea ha messo sotto contratto Andrea Petagna – lasciato in prestito alla Spal fino al termine della stagione – ma deve ancora provare ad acquistare un attaccante di primo livello, per sopperire alla sempre più probabile partenza di Arkadiusz Milik. Il profilo del serbo piace molto a Cristiano Giuntoli, come già rivelato; rispetto alle ultime notizie però ci sarebbe anche un’idea di trattativa da parte della società partenopea. Al momento Jovic, che nel Real Madrid gioca davvero poco e raramente lo fa in momenti “caldi”, si è svalutato e potrebbe lasciare la capitale spagnola per 40 milioni di euro; una cifra che il Napoli potrebbe dilazionare in due tranche annuali, così da rendere più sopportabile l’investimento (soprattutto se Gennaro Gattuso dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions League, cosa al momento probabile). Ricordiamo che la scorsa estate i partenopei hanno trattato a lungo l’arrivo di James Rodriguez con i blancos: alla fine il Real Madrid non ha ceduto e il colombiano, pur ai margini del progetto di Zinedine Zidane, è rimasto al Santiago Bernabeu. Questa volta però le cose potrebbero essere diverse…

JOVIC AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, GIUNTOLI HA LA STRATEGIA

Jovic al Napoli: l’affare di calciomercato si farà? Abbiamo detto la scorsa settimana che l’attaccante serbo, reduce da una stagione fantastica con la maglia dell’Eintracht, è stato acquistato dal Real Madrid che ha bruciato la concorrenza a peso d’oro. Nella Liga però il bomber ha vissuto una parabola simile ad altri ottimi giocatori che prima di lui hanno indossato la camiseta blanca: tanta panchina, in questo caso per la concorrenza di un Karim Benzema che, libero dal “fantasma” di Cristiano Ronaldo, ha continuato a segnare a raffica diventando però ancora più importante. Il 4-3-3 di Zidane certamente non aiuta Jovic a emergere, e il ruolo da esterno che qualche volta gli è stato dato non è congeniale: alla fine dunque il Real Madrid potrebbe davvero decidere di farlo partire anche accettando di perdere qualcosa rispetto all’acquisto del 2019. Con i blancos, il Napoli in epoca recente ha trattato non solo James ma, con esito positivo, anche José Callejon e Raul Albiol; dovremo aspettare ancora, soprattutto perché Jovic è un profilo che a 22 anni non accetterà ancora di rimanere ai margini e dunque tante big vorranno puntare su di lui. Staremo a vedere: di sicuro Giuntoli e Aurelio De Laurentiis possono iscriversi alla corsa.

