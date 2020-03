Jovic al Napoli? / Calciomercato: pista concreta, gli azzurri lo hanno già visionato

Uno dei nomi piò caldi quando si parla del calciomercato in casa di Aurelio De Laurentiis è certo quello di Luka Jovic, al Napoli nella prossima finestra estiva di contrattazione, come i tifosi partenopei sperano. Della punta ora in maglia del Real Madrid infatti abbiamo parlato a lungo negli ultimi giorni (vista anche la violazione di quarantena di cui si è reso protagonista) e pare che già la dirigenza azzurra abbia studiato un piano per venire incontro anche alla richieste della dirigenza dei Blancos per la trattativa del prossimo giugno. Ma non solo. Ad aiutarci a rendere ancora più concreta la pista di calciomercato per cui Jovic sarà al Napoli la prossima estate ci arrivano anche le ultime voci raccolte dal Corriere dello Sport. Pare infatti che già prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus, già parecchi emissari di De Laurentiis siano volati in Spagna per visionare più volte da vicino lo stesso giocatore serbo.

JOVIC AL NAPOLI? DE LAURENTIIS PRONTO A LANCIARE L’ASSALTO

Insomma, per l’ipotetica trattativa di calciomercato che porterebbe Jovic al Napoli a giugno molto è già stata fatto: il giocatore piace a Gattuso e al patron del club campano ed è stato visionato da vicino e pure ci si è messi al lavoro per fissare una strategia economica che convinca anche il club del serbo il Real Madrid. Pare dunque tutto pronto per l’assalto finale, ma per questo, vista anche la situazione di emergenza e caos in Italia e Spagna per la pandemia da Covid-19, si dovrà attendere un poco. Nel frattempo da parte degli azzurri pare si stia facendo di tutto per tenere ben calda la pista:le prossime settimane si annunciano fondamentali



