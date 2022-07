Jovic alla Fiorentina/ Calciomercato news: in arrivo a mezzogiorno per visite e firma

Calciomercato news, grande attesa per Luka Jovic alla Fiorentina

In casa viola l’attesa è grande per la giornata di Luka Jovic alla Fiorentina. Il nuovo acquisto di calciomercato estivo per i toscani dovrebbe sbarcare in Italia verso mezzogiorno per poi svolgere le visite mediche di rito e mettere la firma sul contratto che lo legherà al nuovo club. In arrivo dal Real Madrid, lo scorso anno Jovic ha tradito le aspettative dei Blancos collezionando una rete e tre assist vincenti per i compagni in 19 apparizioni tra campionato e coppe.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, gli spagnoli avrebbero deciso di liberare il ventiquattrenne a costo zero ma assicurandosi il 50% in caso di futura rivendita da parte della Fiorentina per i prossimi due anni, durante i quali il Real contribuirà al pagamento di metà dello stipendio da 5 milioni di euro. Una volta terminato il biennio, lo stesso Jovic potrà scegliere se rinnovare il contratto con i toscani per altre due stagioni e con l’ingaggio che gli sarà versato in toto dalla Fiorentina.

Calciomercato news, Luka Jovic alla Fiorentina da quest’oggi

L’arrivo di Jovic alla Fiorentina dovrebbe far sorridere i tifosi viola in questi frenetici giorni di calciomercato. Su Twitter i gigliati hanno in qualche modo già annunciato il tesseramento di Jovic ed anche quello di Pierluigi Gollini, in arrivo dall’Atalanta, con un post in cui sono presenti Holly e Benji (i due protagonisti della storica serie Capitan Tsubasa) alludendo proprio ai due giocatori.

