Joy Mangano, chi è?/ Inventò il mocio e ha ispirato il film con Jennifer Lawrence

Chi è Joy Mangano? Nota anche come Miracle Mop ha il merito di aver costruito un vero e proprio impero attorno alla sua invenzione, il mocio. La sua storia ha ispirato il film Joy di David O. Russell in onda in prima serata su Rai Movie e con Jennifer Lawrence protagonista. Il regista di Three Kings ha sicuramente raccontato in maniera oggettiva e distaccata una storia vera che ha colpito per la sua intensità e di cui si è parlato a lungo. Nata a Long Island, New York, da genitori italo-americani ha da sempre raccontato il suo amore per il mix degli oggetti che trovava in casa. Per questo è nata l’idea di diventare inventrice, riuscendo da adolescente a inventare un collare anti-pulci fluorescente quando lavorava in una struttura veterinaria.

Joy Mangano, chi è? Il film di David O. Russel

Joy, in onda stasera su Rai Movie, è un film diretto da David O.Russell nel 2015 che racconta la storia di Joy Mangano. Con protagonista Jennifer Lawrence, da poco sposa con Cooke Maroney, ha regalato grandi emozioni con un cast dove abbiamo visto personaggi di grandissimo livello come Robert De Niro, Isabella Rossellini, Virginia Madsen e Bradley Cooper. La Lawrence ottenne anche la nomination come miglior attrice protagonista, superata sul filo di lana da Brie Larson interprete del meraviglioso Room. Di certo però il personaggio interpretato in questo film del 2015 era di un’intensità stravolgente nella sua semplicità. Merito è stato poi quello di regalare al pubblico una storia vera e un racconto molto toccante.



