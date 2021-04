Joy/ Video, su Rai 3 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 4 aprile 2021)

Joy va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 14.30 di oggi, 4 aprile. Questa opera cinematografica può essere considerata come una commedia biografica. In questo film gli attori, che interpretano un ruolo principale, sono Robert De Niro, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence ed Edgar Ramirez. Joy è stato distribuito e prodotto nell’anno 2015. Il film in esame è stato diretto da David O. Russell. Questi ha ricevuto ben tre candidature ai premi Oscar, inoltre ha vinto anche il prestigioso premio BAFTA per la Miglior sceneggiatura non originale per il film Il lato positivo.

Spartacus/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas di Stanley Kubrick

Russell è inoltre noto per i suoi numerosi litigi con i propri attori. In questa pellicola recita appunto Bradley Cooper. Questi ha fatto parte del cast di altri lungometraggi importanti e celebri, come ad esempio American Sniper, la saga della Notte da leoni e A Star is born.

Joy, la trama del film

Per quanto riguarda la trama di Joy, bisogna dire che parla della vita di una ragazza di nome Joy. Quest’ultima è una bellissima ragazza che si distingue per il suo spirito di abnegazione in tutto quello che fa e per le sue immense capacità creative. Joy, però, ha una vita molto difficile, in quanto ha divorziato e cresce da sola due figli. La donna, inoltre, lavora nel servizio di terra di una celebre compagnia aerea. Joy, però, è costretta dai suoi capi a fare quasi sempre il servizio di notte. La giovane, poi, vive con la madre in una piccola casa indipendente. La mamma della ragazza trascorre le sue giornate con la faccia incollata allo schermo del televisore a guardare delle noiose soap opera.

BigFoot Junior/ Video, su Italia 1 il film di Ben Stassen e Jeremy Degruson

Il padre di Joy Rudy, invece, gestisce un’officina meccanica con la sorellastra della ragazza, che si chiama Peggy. Quest’ultima ha un pessimo rapporto con Joy. Tutti i sogni della protagonista del film non si sono mai avverati a causa della sua esistenza difficile. Tutto questo fino a quando la donna si ritrova a ripulire il ponte di un’imbarcazione dai resti di calici di vino rosso.

Da quel momento la giovane inventa un nuovo accessorio per la pulizia della casa che non comporta il dover strizzare con le mani lo straccio usato per pulire. L’invenzione di questo accessorio, chiamato Miracle Mop, porterà Joy a realizzare tutti i suoi sogni e a diventare una famosa imprenditrice, che da quel momento aiuterà le casalinghe di tutto il mondo con altre invenzioni.

Ben Hur/ Su Rete 4 il kolossal con Charlton Heston (oggi, 3 aprile)

Video, il trailer del film Joy





© RIPRODUZIONE RISERVATA