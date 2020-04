Juan Carlos di Borbone accusato di molestie?/ Ex amante Corinna fa tremare la Spagna

Pubblicità

Juan Carlos di Borbone accusato di molestie e maltrattamenti? Secondo un’esclusiva del settimanale Oggi, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, nobile tedesca nonchè ex amante dell’ex sovrano di Spagna, coinvolta nei guai finanziari di Juan Carlos, starebbe pensando di denunciarlo per molestie e intimidazioni. Una notizia bomba che starebbe facendo tremare la casa reale di Spagna con il Re Felipe che avrebbe preso le distanze dal padre che ha abdicato nel 2014. Corinna, oltre ad essere una nobile tedesca, è anche una donna d’affari di 26 anni più giovane di Juan Carlos di Borbone che, secondo i biografi avrebbe avuto 1500 amanti. Corinna zu Sayn-Wittgenstein parla cinque lingue e ha un figlio nato dal suo matrimonio con un principe tedesco di cui ha mantenuto il cognome anche dopo il divorzio.

Pubblicità

Juan Carlos di Borbone denunciato dall’ex amante Corinna?

Come scrive in esclusiva il settimanale Oggi, Corinna zu Sayn-Wittgenstein non sarebbe mai stata una delle tante. La loro storia sarebbe cominciata nel 2004. Durante la relazione, Corinna avrebbe vissuto in un a La Angorrilla, in un palazzo di patrimonio nazionale portando con sè il figlio Alexandre. Sembra, inoltre, che il re amasse anche il bambino a cui avrebbe regalato un safari in Botswana. Era il 2012 e quell’anno segnò l’inizio della crisi perchè Juan Carlos dovette tornare in patria dopo essersi rotto un’anca e la notizia del viaggio fece il giro del mondo scatenando le polemiche in patria perchè il safari fu fatto in un periodo delicato, dal punto di vista economico, per la Spagna. Successivamente, Corinna sarebbe saltata fuori la conversazione in cui Corinna parlava di alcuni conti segreti di Juan Carlos che, ora, sarebbe spaventato dall’idea che la donna riveli altri segreti. Da qui l’idea, da parte di Corinna, di passare al contrattacco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA