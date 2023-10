Juan Carlos, ex re di Spagna non sarà giudicato a Londra per molestie/ “Nessuna prova che sia accaduto in Uk”

Juan Carlos, l’ex Re di Spagna (che ha abdicato nel 2014 e adesso ha 85 anni), non sarà giudicato per molestie in Inghilterra. L’Alta Corte di Londra infatti ha deciso di lasciare cadere nel vuoto le accuse della danese Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn poiché, secondo quanto riportato da Internazionale, “non ha la giurisdizione per occuparsi del caso”.

La donna, con cui il monarca aveva avuto una relazione extra-coniugale tra il 2004 e il 2009 (poi diventata pubblica nel 2012), lo aveva denunciato dopo la fine di quest’ultima per molestie. In particolare, lo accusava di avere fatto ricorso a minacce, a irruzioni nelle sue proprietà e all’uso di dispositivi di sorveglianza per controllarla. Avrebbe anche distrutto con alcuni colpi di pistola le telecamere della sua abitazione. Il motivo per cui la causa non avrà avanti, come affermato dalla giudice Rowena Collins Rice, è tuttavia che “non è possibile giudicare una persona residente all’estero in circostanze come queste” dato che “la ricorrente non ha fornito prove chiare del fatto che il presunto evento dannoso sia avvenuto in Inghilterra”.

Juan Carlos, ex re di Spagna non sarà giudicato a Londra per molestie: la reazione della presunta vittima

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn si è detta “profondamente delusa” in virtù del fatto che Juan Carlos, l’ex Re di Spagna, non sarà giudicato a Londra per le molestie da lei denunciate. “È scoraggiante vedere che in molti casi le vittime non possono ottenere giustizia nel nostro sistema legale. Le intimidazioni nei miei confronti e nei confronti dei miei figli continuano. Juan Carlos sta mettendo in campo tutto il suo enorme potere per distruggermi. Ora dovrò valutare tutte le opzioni”, ha affermato la donna, che aveva richiesto un risarcimento di più di 126 milioni di sterline (circa 145 milioni di euro).

Pare però che non verrà accontentata. Per il periodo in cui era Re, infatti, Juan Carlos godeva dell’immunità, ma anche per il periodo successivo all’abdicazione nessuno sembrerebbe volere prendere in considerazione le sue azioni. Il monarca, da parte sua, si è detto pienamente soddisfatto e ha chiesto di potere tornare alla vita pubblica. Dal 2020 però vive negli Emirati Arabi e anche il figlio Felipe VI, attualmente sul trono, ha preso le distanze da lui.











