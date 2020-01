Juan Jesus via dalla Roma?/ Calciomercato news, cessione in dubbio: Bologna attende

E’ sempre nodo cessioni a Trigoria in questa finestra del calciomercato invernale: col il passaggio di proprietà tra Pallotta a Friedkin molte operazioni sono state messe in stand by e vi è incertezza sul futuro di alcuni giocatori. Ecco che ancora i tifosi si chiedono se Juan Jesus andrà via dalla Roma o meno proprio in questa finestra di gennaio: il difensore ha diverse richieste anche da club italiani particolarmente interessati al profilo del giallorosso, ma pare che tutto sia stato messo in forse in attesa di sviluppi interni.

CALCIOMERCATO ROMA: JUAN JESUS VERSO FIORENTINA, CAGLIARI O BOLOGNA?

Ma in caso di addio di Juan Jesus alla Roma, il difensore dove andrà? Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano da più parti pare che il giocatore di Mister Fonseca sia entrato nelle mire di Fiorentina (già vecchio obbiettivo) e Cagliari (ai quali è stato chiesto 7-8 milioni) ma soprattutto del Bologna, per il quale rappresentava fino a poco fa l’obbiettivo numero 1. In casa dei rossoblu però, l’incertezza sulla situazione in casa della Roma e la possibile trattativa con l’Atalanta che si è affacciata in questi giorni per Barrow e Ibanez ha posto un pesante punto di domanda sull’affare con la capitale. Rimane però fattibile l’ipotesi di un accordo tra le parti per Juan Jesus per il prestito di un anno e mezzo con parte dell’ingaggio pagato proprio dalla società giallorossa. Staremo a vedere,

