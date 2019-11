Juan Luis, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani/ Uomini e Donne: 57 anni e..

Dopo aver pianto per Jean Pierre ed essersi scagliata prima contro Tina Cipollari e poi contro Antonella, la dama che il cavaliere ha scelto di frequentare ufficialmente, Gemma Galgani ritrova il sorriso grazie ad un nuovo pretendente che giunge nello studio del trono over di Uomini e Donne unicamente per conquistare il cuore della dama di Torino che, nonostante le numerose delusioni sentimentali ricevute nel corso degli ultimi anni, non ha alcuna intenzione di perdere le speranze e rinunciare a cercare l’amore della sua vita. L’arrivo di Juan Luis, questo il nome del suo nuovo pretendente, scatena non solo l’entusiasmo di Gemma, ma anche di tutto il parterre femminile e della stessa Tina Cipollari, pronta a scommettere sull’innamoramento della Galgani. Di fronte alla prestanza fisica di Juan Luis, Gemma non riesce a nascondere la propria felicità accettando la sua corte.

Juan Luis, il nuovo pretendente di Gemma Galgani conquista il parterre di Uomini e Donne

Elegante e raffinato, Juan Luis arriva nello studio del trono over di Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani e cominciare a corteggiarla. L’uomo, rimasto piacevolmente colpito dall’eleganza e dal modo di fare della dama di Torino, svela di essere molto interessato a lei. Juan Luis, così, svela di avere 57 anni e di arrivare dal Venezuela anche se vive da tempo a Napoli dove lavora. Juan Luis è davvero un bell’uomo, esattamente come lo era Giorgio Manetti e, nonostante la differenza d’età, la Galgani è pronta a concedergli una chance. Con Juan Luis, Gemma si concede anche un ballo nel corso del quale, tra i due, c’è un primo contatto fisico. Dopo tante delusioni, dunque, pèer Gemma, è arrivato il momento di essere felice? Juan Luis è il principe azzurro che stava aspettando?

