Juan Luis Ciano lascia Uomini e Donne/ Due di picche da Gemma Galgani

L’avventura di Juan Luis Ciano nel parterre del trono over di Uomini e Donne è finita. Il cavaliere che aveva annunciato la volontà di combattere per ottenere ciò che desiderava, si è arreso di fronte alla volontà di Gemma Galgani di chiudere la loro conoscenza. La nuova registrazione del trono over ha riservato numerose sorprese al pubblico come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News. Grande parte del tempo è stato dedicato a Gemma la quale si è presentata in studio furiosa con Juan, reo di non averla mai cercata e di essersi fatto vivo solo due giorni fa. Un atteggiamento che ha infadtidito la dama di Torino che ha così deciso di non rispondergli più. Gemma, infatti, aveva già dei dubbi sull’interesse che Juan dichiarava di provare per lei e, di fronte al suo atteggiamento scostante ha capito che, forse, tutte le segnalazioni sull’aitante cavaliere erano vere. Ad insospettire Gemma sono state anche le parole di un amico di Juan il quale, nel tentativo di difenderlo, ha confessato che lui è arrivato a Uomini e Donne solo per una scommessa. Nonostante Juan abbia negato, nessuno ha credto alle sue parole.

JUAN LUIS CIANO LASCIA IL TRONO OVER DI UOMINI E DONNE: GEMMA GALGANI DICE BASTA

Dopo aver creduto fortemente nella possibilità di avere una storia con Juan Luis Ciano che l’aveva conquistata sin dal primo incontro, Gemma Galgani ha capito di aver semplicemente sperato qualcosa che non arriverà mai. La dama di Torino ha così deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Juan non trovando in lui quel trasporto fisico e mentale necessario per poter dare il via ad una storia d’amore. Come se non bastasse, le ripetute segnalazioni hanno cancellato la fiducia che Gemma aveva nei suoi confronti. Nel corso della nuova registrazione, infatti, Juan ha cercato di difendersi ottenendo, però, una serie di attacchi da tutto il parterre e da Gianni Sperti. Anche Tina Cipollari ha puntato il dito contro il cavaliere non risparmiando, però, una frecciatina a Gemma, rea di comportarsi sempre come “una zerbina” con gli uomini che le piacciono. Come scrive il Vicolo delle News, dopo la decisione della Galgani di chiudere, Juan ha chiesto di poter restare in trasmissione. Maria De Filippi ha così chiesto alle altre dame se ci fosse qualcuna interessata a conoscerlo e, di fronte alla risposta negativa delle signore del parterre, ha invitato Juan Luis a lasciare il trono over.

