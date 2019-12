Juan Luis Ciano/ “So cosa voglio, combatterò”: messaggio per Gemma? (Uomini e Donne)

Juan Luis Ciano, finito al centro di un polverone per le segnalazioni di Armando Incarnato che durante una delle ultime puntate del trono over di Uomini e donne ha portato le prove della chat tra Juan e sua sorella, con un video su Instagram, annuncia di essere pronto a scendere nell’arena dei leoni per dimostrare la sua buona fede e per andare a prendersi ciò che vuole davvero nella vita. “Mi sto godendo quest’attimo di libertà verso il mare che tanto mi piace, il mare che mi dà energia, mi dà la forza. Poi c’è il sole che mi ricarica” – esordisce Juan nel video. Poi lancia un messaggio a tutti quelli che non credono alla sua buona fede nei confronti di Gemma Galgani. “Mi sto preparando per l’evento di domani. Mi sento quasi un gladiatore. Devo scendere nell’arena dei leoni, però, io combatterò perchè sono una persona perbene e so quello che voglio dalla vita, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Poi il resto non si sa”, aggiunge il cavaliere che non ha alcuna intenzione di rinunciare a dimostrare il contrario di quanto affermato da Armando Incarnato.

Juan Luis Ciano, pioggia di offese sui social: “vuoi tutto tranne che Gemma”

Dopo aver conquistato immediatamente il cuore di Gemma Galgani e le simpatie del pubblico del trono over di Uomini e Donne, Juan Luis Ciano è finito nel mirino del popolo del web, convinto che l’aitante cavaliere abbia scelto di corteggiare la dama di Torino solo per la sua visibilità e per poter così ottenere un po’ di visibilità. Sotto il video di cui vi abbiamo parlato sopra, infatti, sono tantissimi i commenti negativi nei confronti di Juan. “Vuoi tutto tranne che Gemma, che delusione che sei stato”, scrive una signora. “Vuoi solo visibilità”, aggiunge un’altra. E ancora: “torna al circo, cosa non si fa per un po’ di visibilità”. “L’abbiamo capito cosa vuoi dalla vita: sfruttare Gemma per farti pubblicità. Finalmente tutti se ne sono accorti… Speriamo che Maria non ti faccia più entrare”, è il commento durissimo di un’altra followers. Ma non finisce qui. “Volevi fare solo serate, bravo ci sei riuscito”, “Finirà tutta questa popolarità che hai avuto grazie a Gemma, vergognati”, scrivono altri utenti. Per Juan, dunque, sarà davvero difficile dimostrare di essere realmente interessato alla Galgani. Anche Gemma, del resto, comincia ad avere dei dubbi sul reale interesse di Juan. Il cavaliere, dunque, si congederà presto dal pubblico del trono over?





