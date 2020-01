Juan Luis Ciano/ Torna sui social dopo l’addio a Gemma, ma… (Uomini e Donne)

Juan Luis Ciano, dopo giorni di silenzio, è tornato sui social per augurare buon anno ai propri followers. Un ritorno che in molti aspettavano dopo quanto accaduto nell’ultima registrazione del trono over in cui Gemma Galgani gli ha detto addio non fidandosi più di lui. Juan, così, ha lasciato ufficialmente il trono over di Uomini e Donne dopo l’assenza di dame del parterre interessate alla sua conoscenza. Da quel giorno, l’affascinante cavaliere aveva fatto perdere le proprie tracce. Nessun post e nessun video sui suoi canali social dove è sempre stato molto attivo durante il periodo in cui frequentava Gemma. In occasione dell’arrivo del 2020, però, Juan ha deciso di rompere il silenzio pubblicando alcune storie. Chi, tuttavia, si aspettava una parola o un implicito riferimento a Gemma è rimasto fortemente deluso.

JUAN LUIS CIANO, IL RITORNO SUI SOCIAL NON CONVINCE I FAN DI UOMINI E DONNE

Sulle note della canzone I want to break free dei Queen, Juan Luis Ciano, pubblicando i filmati dei fuochi d’artificio, ha augurato buon anno a tutti i suoi followers. La scelta musicale, però, non è affatto piaciuta ai fans di Uomini e Donne dal momento che la canzone in questione, come ricorda il portale Gossip e Tv, parla della liberazione da un amore negativo. In molti hanno pensato ad un implicito riferimento a quanto accaduto con Gemma di cui, però, Juan non ha ancora parlato. Ad oggi, infatti, il cavaliere non ha potuto raccontare la propria versione dei fatti poichè la puntata in questione non è ancora andata in onda. Tuttavia, il momento della verità si avvicina sempre di più. Probabilmente, saranno proprio le dame e i cavaliere ad aprire il 2020 di Uomini e Donne. La puntata fatidica dell’addio tra Juan e Gemma, dunque, sarà trasmessa martedì 7 gennaio?

