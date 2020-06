Juan Luis Ciano Vs Gemma Galgani/ “Con Sirius a Uomini e Donne? È ignobile!”

Pubblicità

Alle tante accuse degli ultimi giorni nei confronti di Gemma Galgani si aggiunge anche quella di un suo ben noto ex. A Uomini e Donne, poco prima di incontrare Sirius e prima della pandemia di Covid-19, Gemma aveva incontrato e si era poi invaghita di Juan Luis Ciano. Con lui aveva però chiuso, intuendo che il suo interesse nei suoi confronti non fosse veritiero. Oggi è però l’ex cavaliere a scagliarsi contro di lei, giudicando con parole pesanti la sua conoscenza con Sirius, ovvero il 26enne Nicola Vivarelli. “Lo considero ignobile. – dichiara subito Juan Luis in un’intervista rilasciata a Fanpage – Come si può pensare di potere avere una relazione con un ragazzo di 25 anni? Gemma va verso i 71 anni, Nicola potrebbe essere suo nipote.” sentenzia. E aggiunge: “Stiamo scherzando? Io ho 58 anni e anche a me capita di essere corteggiato ma di fronte alla corte di ragazze di 30 anni avrei dei problemi, mi sentirei fuori luogo.”

Juan Luis Ciano attacca Gemma Galgani: “Si fa corteggiare da Sirius per show!”

D’altronde anche tra Gemma Galgani e Juan Luis c’erano un po’ di anni di differenza, ma lui chiarisce: “Ma 13 anni si può anche fare. – ammette – Ero andato in trasmissione proprio perché speravo che una donna più grande potesse raccontarmi qualcosa di diverso rispetto alle altre. Una persona di 25 anni ha altre esigenze, deve fare altre esperienze.” E allora per quale motivo Gemma avrebbe accettato la corte di Sirius? Juan Luis lancia l’ultimo affondo: “Perché quello è uno show. Fuori dalla trasmissione, Gemma è molto diversa da com’è in tv.” Come replicherà la Galgani a queste pesanti accuse?



