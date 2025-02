Juan Manuel chi è il fratello di Javier Martinez: stasera sorpresa al Grande Fratello

Giornata di grandi festeggiamenti per Javier Martinez, che oggi compie 30 anni e festeggia nella Casa del Grande Fratello assieme ai suoi compagni di viaggio. Questa sera va in onda una nuova puntata del reality e, come emerso dalle anticipazioni ufficiali, per lui arriverà dall’esterno una graditissima sorpresa: quella del fratello Juan Manuel. Il concorrente è legatissimo alla sua famiglia, un rapporto indissolubile che affonda le radici in Argentina, loro terra d’origine, e fortificato nel corso degli anni con il loro trasferimento in Italia dove hanno iniziato una nuova vita.

Non si hanno moltissime informazioni di Juan Manuel, uno dei due fratelli maggiori di Javier Martinez, essendo lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo. Più volte, però, il concorrente durante l’avventura nel reality ha parlato della sua famiglia e dei suoi fratelli, due gemelli eterozigoti: nel video di presentazione del Grande Fratello, Javier ha mostrato alcune foto assieme a loro due, uno con gli occhi azzurri e uno con gli più scuri, oltre che con lineamenti diversi.

Javier Martinez e la passione per la pallavolo ereditata dai fratelli

Un’altra informazione emersa dai racconti di Javier Martinez al Grande Fratello è che il fratello Juan Manuel è anch’egli un giocatore di pallavolo professionista. Anzi, è proprio dai due fratelli maggiori che il concorrente ha ereditato questa passione, avendoli sempre visti praticare questa disciplina sportiva e innamorandosene sin da bambino.

“Ho vissuto in Argentina fino ai 12 anni, avendo due fratelli che hanno sempre giocato a pallavolo, di riflesso ho iniziato a giocare pure io”, aveva raccontato Javier nel corso della sua clip di presentazione. Questa sera arriverà per lui una dolcissima coccola, in occasione del suo compleanno: l’incontro con Juan Manuel, dopo tantissimi mesi distanti l’uno dall’altro.

