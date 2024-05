Juan Martin Fagiani è il fidanzato di Francesca Manzini?/ L’annuncio della rottura e il nuovo compagno

Francesca Manzini, imitatrice e volto televisivo, sarà ospite a La volta buona di Caterina Balivo. La carriera di Manzini è sicuramente ben nota al pubblico, ma c’è molto mistero intorno alla sua vita sentimentale. Dopo alcune storie finite male, la conduttrice aveva ritrovato l’amore con Juan Martin Fagiani, ex rugbista argentino. Ma la domanda ormai sorge spontanea: Fagiani è ancora il fidanzato di Francesca Manzini?

“Juan per me è il dono di Dio, è stata una figura molto importante mi ha fatto capire quanto è importante vivere il presente, e non vivere il presente con in me il passato, perché così facendo si sta male e non ci si gode la vita. Juan è l’emblema di ciò che si dice la vita. Quindi amarla, viverla e saperla vivere con la totale logicità, razionalità, ed emotività” dichiarava l’imitatrice. Nel 2020, però, Manzini aveva annunciato che tra lei e il rugbista la relazione fosse finita.

Juan Martin Fagiani è il fidanzato di Francesca Manzini? Il nuovo compagno

Scorgere il profilo Instagram non serve a carpire informazioni sulla vita sentimentale dell’imitatrice che preferisce mantenere il riserbo sul suo privato. Juan Martin Fagiani però non è più il fidanzato di Francesca Manzini: ecco per quale ragione.

Nel 2020, Manzini aveva annunciato la rottura con Fagiani sui social: “Cari amici, il mio rapporto con Juan è giunto al termine. È passato poco tempo da una presentazione che ho fatto sui social, avevo messo la foto, ma diciamo che da tempo c’era un arrancare e un accontentarsi per non perdere quel legame importante mentale che si è subito tramutato in amicizia, il che è molto meglio“. In un’intervista dello scorso anno, rilasciata a La volta buona, l’imitatrice presentava il suo nuovo fidanzato Marcos Scimìa Vaia considerato il sosia di Johnny Depp data l’incredibile somiglianza con l’attore: “Noi sembriamo Sandra e Raimondo anche nella vita vera. Non stavo con lui quando ho partecipato a Ballando con le stelle però“. Manzini sembra molto innamorata: “Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa” dichiarava a Diva e Donna.

