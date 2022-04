Judy Garland, storia vera film Judy/ Chi è? Dal Premio Oscar alla tragica fine

Chi è Judy Garland? Storia vera film Judy: una vita sentimentale turbolenta…

Judy Garland nonostante i riconoscimenti non siano mancati nella sua lunga carriera (tra questi spicca il Premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista per “E’ nata una stella“, Judy Garland è ha avuto una vita decisamente tormentata. In ambito sentimentale è arrivata infatti a sposarsi ben cinque volte, oltre a essere vittima di dipendenze da alcool e droga, che hanno condizionato inevitabilmente in modo pesante la sua carriera.

Nemmeno avere ottenuto la popolarità era servito a tranquillizzarla. Sin da quando era poco più di una bambina diversi addetti ai lavori avevano criticato il suo aspetto fisico considerandolo poco attraente, arrivando così a minare notevolmente la sua autostima. Questa situazione l’ha così portata a cercare uomini che potessero apprezzarla, ma l’obiettivo non è stato mai del tutto raggiunto.

Judy Garland: tanto successo ma poca felicità

Le critiche nei confronti del suo aspetto fisico hanno spinto Judy Garland ad assumere farmaci per provare ad aumentare il suo peso, convinta che questo avrebbe potuto renderla più attraente. A chi cercava di aiutarla a smettere lei però rispondeva prontamente sottolineando di ritenere le medicine indispensabili per alleviare la stanchezza provocata dai numerosi impegni professionali.

La situazione di Judy Garland si è però aggravata ulteriormente con il passare degli anni. Successivamente, infatti, ha iniziato a diventare dipendente da alcool e droga. I problemi per lei non si sono però limitati a questo: nonostante i successi lavorativi, infatti, l’ex protagonista de “Il mago di Oz“ha dovuto far fronte anche a pesanti debiti. L’abuso di sostanze è stata poi la causa determinante che l’ha portata nel 1969 alla morte a soli 47 anni.

