Judy/ Su Rai 3 il film con Renée Zellweger e Andy Nyman

Judy, film di Rai 3 diretto da Rupert Goold

Judy va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 28 aprile, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata prodotta in Gran Bretagna nel 2019 con il contributo di diverse case cinematografiche tra cui Twenty Century Fox and BBC films mentre la distribuzione è stata gestita da Notorious pictures.

La regia porta la firma di Rupert Goold mentre il soggetto è tratto dall’opera teatrale End of the Rainbow di Peter Quilter e sceneggiatura rivista e adattata da Tom Edge. Il montaggio porta la firma di Melanie Oliver, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Ole Bratt Birkeland e le musiche della colonna sonora sono state composte da Gabriel Yared. Nel cast sono presenti Renée Zellweger, Darci Shaw, Rufus Sewell, Michael Gambon, Jessie Buckley, Bella Ramsey e Andy Nyman.

Judy, la trama del film: un’adolescenza incredibile

Judy è una ragazza che ha avuto durante l’adolescenza una incredibile e travolgente celebrità dovuta al fatto che è stata scelta per recitare nel film Il mago di Oz. Purtroppo il mondo fatato di Hollywood si dimostra ben differente da come viene visto al di fuori e infatti la ragazza è sottoposta a tante privazioni sacrifiche per volere dell’importante proprietario della casa produttrice che ha sottoscritto un contratto con lei. L’obiettivo è preservare la sua immagine per avere quanto più ritorno mediatico possibile per cui la ragazza non potrà mangiare cibi che potrebbero farla ingrassare oppure non può frequentare i suoi coetanei, gli amici di sempre e avere in poche parole una vita del tutto normale. Una situazione che naturalmente è molto difficile da gestire soprattutto per una ragazza ed è per questo che si vede in un vero baratro che la porterà anche a utilizzare sostanze pericolose come le anfetamine per controllare l’appetito.

Ci sono dei problemi legati alla depressione con il passare degli anni e all’utilizzo di alcol e di insonnia notturna. Dopo tanti anni, in particolare modo dell’inverno del 1968 quando ormai ha più di 40 anni e sta attraversando una fase di decrescita della sua notorietà si ritrova a gestire una vita sentimentale altrettanto complessa, visti i tre matrimoni e i tanti figli di cui deve prendersi cura. Inoltre è costretta a lavorare in teatri anche di secondo ordine perché l’enorme patrimonio che aveva messo da parte è stato consumato per i suoi eccessi. Una sera quando torna alla suite presso l’albergo dove sta vivendo, purtroppo la donna viene cacciata insieme ai figli perché non ha pagato gli arretrati. A questo punto si vede costretta ad affidare i suoi figli all’ex marito per cercare di ricostruire una vita e soprattutto trovare lavori consolidati ma questo sarà tutt’altro che facile visto il suo carattere lunatico.

