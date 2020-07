Jula De Palma/ L’incontro con Teddy Reno e il grande amore con Carlo Lanzi

Tra i protagonisti della nuova puntata di Techetecheté ritroveremo anche Jula De Palma. Nata a Milano come Jolanda Maria, sarà la famiglia a darle il nomignolo di Jula da piccola, e questo sarà poi il nome d’arte da lei scelto da adulta. La biografia presente sul suo sito ufficiale ci svela che, dopo aver concluso gli studi classici al Liceo Ginnasio G.Parini di Milano, Jula inizia a studiare al British Institute, dove prende il Diploma di Cambridge in lingua e letteratura inglese. È in questo periodo che entra a far parte della Compagnia filodrammatica studentesca La Baracca, di cui fanno parte Alberto Lionello, Camillo Milli, Piera Sismondi e, come scenografo, Pier Luigi Pizzi. Nel 1949 Jula incontra per caso Teddy Reno, ed è a lui che svela la sua passione per il jazz e per il Maestro Lelio Luttazzi. Sarà Reno a presentarglielo: ne nascerà una jam session che colpirà Teddy Reno tanto da scritturarla. Jula lascia così la recitazione per diventare una cantante.

Jula De Palma e il ritorno sul palco dopo 27 anni

Nel 2001, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, Jula De Palma raccontò l’emozione di tornare sul palco dopo lunga assenza. È accaduto su Rai 1 in una trasmissione di Paolo Limiti. La cantante dichiarò: “È stata un’emozione forte, mi tremavano le gambe: sono 27anni che non cantavo in pubblico. Non mi aspettavo una reazione così: applausi, telefonate, lettere. E’ stata una due-giorni meravigliosa: è bello sapere che la gente non mi ha dimenticato”. Nel giugno del 1957 Jula De Palma sposò il compositore Carlo Lanzi. La loro è stata una storia d’amore speciale, durata per tutta la loro esistenza.



