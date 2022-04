JULIA BAIRD, CHI È SORELLA JOHN LENNON/ “Non abbiamo mai vissuto insieme, perchè…”

John Lennon è stato uno dei più grandi artisti della storia della musica e a Oggi è un altro giorno lo ha ricordato con grande affetto la sorella Julia Baird: «Noi abbiamo vissuto insieme all’inizio. Vivevamo nella stessa casa quando sono nata. Poi i miei genitori si sono trasferiti e John e andato a vivere con la zia», ha esordito l’inglese: «La zia era molto potente, era la matriarca di cinque sorelle: ciò che lei diceva, si faceva. Era una donna potente in una famiglia vittoriana. Non aveva avuto figli e lei ha avuto l’opportunità di avere il figlio che non aveva mai avuto. John non si è mai ripreso da questo».

Fratelli della stessa madre, Julia Baird e John Lennon hanno trascorso molto tempo insieme: «Non abbiamo avuto incontri rari, lui è sempre stato nella mia vita e io nella sua. Quando ha saputo dove si trovasse la madre, veniva sempre a stare da lei. Siamo riusciti ad aggirare la zia. Io e mia sorella siamo sempre stati con John. Era un fratello normale, andavamo al parco e dipingevamo insieme. Passavamo tanto tempo insieme». La passione per la musica è stata trasferita proprio dalla madre: «Mia madre amava la musica e aveva grande talento, lo stesso di mio fratello. Mia madre suonava piano, banjo e fisarmonica. Lei ha insegnato a John a suonare il banjo». (Aggiornamento di MB)

Chi è Julia Baird?

Julia Baird è la sorella di John Lennon, la prima delle due figlie che la loro madre Julia Stanley avrà con il suo fidanzato “Bobby” Dykins. Lei e suo fratello iniziano a fare la conoscenza reciproca solo a partire dall’età di 4 anni quando suo fratello riprese le affinità con sua madre. Julia ricorda come quando suo fratello rimaneva a dormire a casa di sua madre lei, da brava sorella minore, gli lasciava il suo letto.

Per la donna suo fratello non era John Lennon, ma solo John: “Il ragazzino che giocava e scherzava con me. Lennon è la star del resto del mondo”. La donna in onore del suo fratello ha pubblicato un libro intitolato “Imagine This. Io e mio fratello John Lennon”. La donna, durante un’intervista ha raccontato il lato inedito di John Lennon, la sua infanzia quando: “Eravamo bambini, mangiavamo dolci. Anni dopo ci portava i suoi primi singoli, li ascoltavamo insieme. Ricordo che apprezzai molto Norvegian Wood o Please Please Me, ma quando si presentò con Love Me Do, io esclamai: Tutto qui? Scoppiammo a ridere”.

Julia Baird ricorda suo fratello John Lennon

Julia Baird ha raccontato anche come abbia visto suo fratello muovere i primi passi nel mondo della musica proprio grazie alla loro madre che insegnò al musicista il banjo. La presenza di Yoko Ono nella vita del fratello è vista dalla donna come la figura di una madre: “John aveva bisogno di una figura più matura che si prendesse cura di lui”.

Yoko Ono e John Lennon si trasferirono in America nel 1971 e chiusero tutti i rapporti con il resto della famiglia rimasta in Inghilterra. A seguito della sua morte Julia Baird non ha più avuto rapporti con Yoko Ono e Sean se non rari e sporadici: “Con Yoko Ono ci siamo sentiti quando ci ha aiutato economicamente per salvare la nostra vecchia casa e poco altro. Mentre Sean non ha voluto mai parlare con me e la mia famiglia”.

