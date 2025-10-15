Eleonora Abbagnato ospite a This Is Me: la sorpresa con la figlia Julia Balzaretti con la quale torna a ballare in diretta

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di This Is Me c’è anche Eleonora Abbagnato. Tuttavia, la ballerina non sarà sola. Difatti, ad accompagnarla ci sarà sua figlia Julia Balzaretti. Ma, andiamo a conoscerla meglio. Julia è nata il 24 gennaio 2012 ed è la prima figlia di Eleonora e l’ex calciatore Federico Balzaretti e, nonostante abbia solo 13 anni, è già una grande promessa della danza italiana. Chiaramente, ha respirato fin da piccola l’aria del mondo artistico, crescendo tra palcoscenici e sale prove. E, proprio come la madre, sin da piccola, ha mostrato una naturale inclinazione verso il ballo, iniziando a studiare la disciplina da bambina.

Nonostante la giovane età, Julia ha già avuto diverse esperienze artistiche. Tra queste, spicca la partecipazione ad uno spettacolo dedicato a Giulietta, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi al fianco della madre, incarnando il personaggio della giovane protagonista. Inoltre, ha preso parte a un documentario in cui ha interpretato Eleonora da bambina.

Eleonora Abbagnato torna a ballare con la figlia Julia: dettagli

Ebbene, oggi, 16 ottobre, Eleonora Abbagnato e la figlia Julia Balzaretti torneranno a riunirsi sul palcoscenico. Il duo composto da madre e figlia, infatti, si esibirà in esclusiva nella prima puntata della nuova edizione di “This is me“, lo “spin-off” di Amici condotto da Silvia Toffanin. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Mediaset ha deciso di replicare “l’esperimento”, accogliendo diversi ospiti, tra cui proprio la Abbagnato, che offrirà una performance imperdibile con la figlia Julia.