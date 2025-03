Di madre in figlia, il talento sembra quasi scorrere nel sangue; Julia, figlia di Eleonora Abbagnato, seppur giovanissima è già considerata un vero e proprio talento nel mondo della danza. Appena quattordicenne, ha ancora molto da dimostrare e da vivere per arrivare a calcare i palcoscenici più importanti; nel frattempo, ha una maestra d’eccezione e non solo per la danza ma soprattutto per la vita. La mamma, infatti, ha spesso sottolineato come in nessun modo le stia facendo pressioni; l’amore per la danza è sbocciato in maniera naturale e lo si evince dalla delicatezza con la quale si è già messa in mostra in diverse occasioni.

Molti forse ricorderanno di aver già visto Julia – figlia di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti – in alcune occasioni televisive. Tra danza e recitazione, si è messa in evidenza recitando nella docu-serie dedicata alla vita dell’etoile. La piccola di casa ha interpretato proprio il ruolo della madre, ma da bambina. Non solo per la passione in comune per la danza fin dal fiore degli anni ma anche per l’ovvia ed evidente somiglianza tra le due. Ma non solo; la figlia di Eleonora Abbagnato l’abbiamo apprezzata anche sul palco del concerto evento de Il Volo alcuni mesi fa, ennesima occasione per mettersi in evidenza per la sua dolcezza e talento.

Julia, figlia di Eleonora Abbagnato: “Mai forzata verso la danza…”

“Il talento si vede subito, perchè è qualcosa di raro; te ne accorgi quando una bambina ha una luce diversa, che attira l’occhio…”, parlava così Eleonora Abbagnato – come racconta Fanpage – in un’intervista dove parlava in generale di come si riconosce il talento. Forse si riferiva anche a sua figlia, Julia, che nel frattempo si gode la spensieratezza della sua passione e gli studi necessari per ripercorrere le tappe della mamma. “Mia figlia ha una grande forza di volontà e le piace questa strada” – raccontava Eleonora Abbagnato – “Ha scelto da sola, non è stata obbligata; è sempre venuta con me ovunque ed ha visto tantissimi spettacoli…”.