Julia, chi è la figlia di Teo Mammucari/ Lui: “Crescerla da genitore separato è stato difficilissimo”

Teo Mammucari parla del rapporto con la figlia Julia: “Crescerla da genitore separato è stato difficilissimo”

Non solo battute e polemiche per Teo Mammucari, che nella quinta puntata di Ballando con le stelle 2023 decide di mostrare un diverso lato di se, serio e più intimo, raccontando di sua figlia e del loro rapporto. La figlia si chiama Julia ed è nata dalla sua relazione con la showgirl e modella brasiliana Thais Souza Wiggers, ex velina di “Striscia la notizia” che lui incontrò proprio in quanto co-conduttore del programma.

Julia è nata nel 2008 e ha oggi 15 anni. A Ballando con le stelle Mammucari ha raccontato che ha vissuto con due genitori separati sin dai primi anni della sua vita: “Sono stato un padre separato dall’inizio, è stato difficilissimo. – ha raccontato alle telecamere del programma – Sono fragile perché ho sempre paura di non dargli il giusto, di non essere all’altezza, non farle vivere ciò che ho vissuto io. Sono i figli che fanno per noi ma lo capiscono in pochi, come me. Con me mia figlia ride tutto il giorno.” ha poi aggiunto.

Teo Mammucari, la rottura con Thais Souza Wiggers, mamma di Julia

La storia d’amore tra Mammucari e Thais è d’altronde durata tre anni. La rottura è stata per lui durissima, tanto che a Le iene dichiarò: “Sono andato in depressione 5 anni per questa persona e ho pagato una marea di psicanalista”. I rapporti con la sua ex rimangono comunque sereni anche per il bene e la serenità della loro bambina Julia.











