Julia Child, storia vera Julie & Julia/ La cuoca che rivoluzionò la cucina americana

Storia vera Julia Child alla base di Julie & Julia

“Il solo momento buono per mangiare cibi dietetici è mentre si aspetta che la bistecca sia cotta”, amava dire Julia Child, cuoca, scrittrice e personaggio televisivo statunitense protagonista questa sera di Julie & Julia, il film biografico in onda su La7 con al centro la vicenda reale di Julia che si intreccia con quella di Julie Powell, autrice del libro di ricette basato sull’opera della Child. Julia Child è una delle personalità più influenti della cultura americana. Nata nel 1912 a Pasadena, esordì in televisione nel 1963 nell’ambito del programma The French Chef, per cui fece tesoro della sua esperienza in Francia vissuta con il marito Paul Cushing Child, funzionario di un ente governativo statunitense costretto a trasferirsi negli anni Quaranta. La sua trasmissione non era affatto alla portata di tutti: pur venendo presentate in maniera semplice e simpatica, le ricette di Julia richiedevano ingredienti complessi e modi di preparazione quantomeno stravaganti.

Lo stile inedito di Julia Child

Nonostante ciò, Julia Child è passata alla storia come una donna molto pratica e razionale, considerati i suoi motti perentori e di sicuro divertenti con cui apostrofava il pubblico a casa: “Una festa senza una torta è solo una riunione!”, ripeteva spesso tra le altre cose. Julia non si curava nemmeno della dieta e – scherzando – incoraggiava gli americani a fare altrettanto. Al di là delle uscite ironiche, però, il suo contributo è stato fondamentale: è stata lei, infatti, a introdurre le tecniche della cucina francese in America, presentandosi come un’esperta e autorevole gourmand, o più semplicemente come un’amante del buon cibo.

Meryl Streep racconta la ‘sua’ Julia Child

In un’intervista rilasciata al Telegraph per pubblicizzare il film, Meryl Streep, interprete di Julia Child, ha descritto così il suo approccio al personaggio: “Ho visto i suoi show culinari da bambina. Era una pioniera perché fu una delle prime donne in televisione a non essere mera intrattenitrice. Inoltre aveva già cinquant’anni e una forte personalità plasmata dalla sua stessa esperienza di vita. Non c’era nessuno che le dicesse come vestirsi o come apparire e la sua naturale generosità era ciò che attirava la gente a lei”. Julia era una donna energica e determinata: “Non aveva semplicemente una passione per il marito o per la cucina”, prosegue la Streep, “ma per la vita. Ciò che la rendeva intrigante era la sua gioia di vivere e il suo assoluto rifiuto per la negatività. Amava vivere e questa è una sufficiente fonte di ispirazione”.

