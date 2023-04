JULIA ITUMA, MORTA GIOCATRICE VOLLEY/ 18enne precipitata da finestra hotel

E’ sconvolto il mondo del volley a seguito della notizia della morte della 18enne Julia Ituma, promessa della pallavolo italiana, deceduta stamane a Istanbul dopo essere precipitata dalla finestra dell’hotel in cui alloggiava assieme alla su squadra, la Igor Gorgonzola Novara. Su Twitter l’ex commissario tecnico della nazionale maschile di volley Mauro Berruto, ha scritto: “Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana”.

Sulla vicenda si è espressa anche la Farnesina, il ministero degli esteri, che così come si legge su Sportmediaset ha fatto sapere: “Il Consolato generale a Istanbul, l’ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, per la partita di Champions League. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

JULIA ITUMA, MORTA GIOCATRICE VOLLEY DI NOVARA, PRECIPITATA DA FINESTRA DI HOTEL

Dramma in Turchia: è morta la pallavolista Julia Ituma, giocatrice dell’Igor Gorgonzola Novara. Come riferito dai principali media online, a cominciare da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere della Sera, la giocatrice, di appena 18 anni, si trovava in trasferta a Istanbul con la sua squadra per un appuntamento sportivo, precisamente la semifinale di ritorno di Champions League contro la squadra locale dell’Ecsacibasi, persa dagli italiani con il risultato netto di tre set a zero. Le circostanze della morte di Julia Ituma sono ancora poco chiare, ma si sa che il corpo della ragazza è stato trovato all’alba di fronte all’albergo in cui alloggiava la squadra, in attesa del rientro in Italia della formazione che sarebbe dovuto avvenire questo pomeriggio.

Sul decesso della 18enne sta indagando la polizia turca e al momento ogni ipotesi è presa in considerazione dagli inquirenti, persino quello di un gesto volontario, quindi un suicidio. Julia Ituma, come sottolinea dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, era nata a Milano nel 2004 da genitori nigeriani e sognava di diventare la nuova Paola Egonu della pallavolo, ed in effetti il percorso intrapreso era assolutamente quello giusto.

JULIA ITUMA, MORTA GIOCATRICE VOLLEY: LA SUA LUMINOSA CARRIERA

Sbarcata a Novara la scorsa estate dopo tre anni nel Club Italia, la formazione federale che disputa il campionato di serie A2 con una selezione dei migliori prospetti azzurri, era senza dubbio uno dei talenti di maggior prospetto del volley italiano.

Aveva cominciato a giocare a pallavolo a 11 anni, cresciuta nel mito di Robertlandy Simon, centrale cubano di Piacenza, e grazie ad un fisico perfetto per il volley, alta e prestante, aveva deciso appunto di approcciarsi concretamente a questo sport dopo aver tentato con il basket. Aveva quindi iniziato un percorso che l’aveva vista indossare la maglia della nazionale under 19, con cui ha vinto il campionato europeo la scorsa estate con tanto di titolo di MVP, miglior giocatrice del torneo, e poi con l’under 18 vicecampione del mondo nel 2021. Secondo la Rosa la ragazza sarebbe precipitata da una finestra dell’hotel: sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

