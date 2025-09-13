Morta la pattinatrice Julia Marie Gaiser: tragico incidente stradale a Salisburgo, un camion l'ha travolta mentre guidava la sua bici

Julia Marie Gaiser morta a causa di un grave incidente a Salisburgo

Tragica notizia dal mondo dello sport: è morta la giovane promessa del pattinaggio Julia Marie Gaiser, dopo un grave incidente a Salisburgo. L’atleta, appena ventitreenne, è stata coinvolta in un terribile scontro con un camion in centro città. Stando a quanto si apprende, Julia si trovava alla guida della sua bicicletta, quando un camion l’ha travolta ad un incrocio. Purtroppo per la promessa del pattinaggio non c’è stato nulla da fare e l’incidente si è rivelato fatale.

Maria Basso è stata uccisa? Nipote Paola Pepe a processo/ “L'imputata avrebbe dei debiti...”

La comunità del pattinaggio artistico piange una delle sue migliori promesse. La notizia ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi li amava e di chi riponeva in lei grandi aspettative nel mondo del pattinaggio. Julia era un’atleta molto promettente, da alcuni anni viveva in Austria dove oltre a studiare si allenava intensamente in pista.

Campi Flegrei: il rischio di esplosioni è reale/ Studio: "Legate al vapore in profondità e imprevedibili"

Julia Marie Gaiser, letale l’impatto col camion: il mondo dello sport si unisce al dolore dei famigliari

Così giovane Julia Marie Gaiser era già considerata un’atleta di grande caratura. Originaria di Bressanone, viveva in Austria e rappresentava al meglio i colori austriaci in pista, dove negli anni ha ottenuto piazzamenti di tutto rispetto anche nei campionati nazionali.

La sua morte ha letteralmente sconvolto tutta la comunità sportiva altoatesina e tutto il mondo del pattinaggio. Tanti i messaggi di affetto e commozione rivolti alla ragazza e ai suoi famigliari, in queste ore così difficili e tremende dopo l’incidente.

Pierina Paganelli/ Valeria: “Perchè Louis avrebbe dovuto ucciderla? Non c'è il movente, ha perso tutto”