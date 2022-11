Julia Roberts “Martin Luther King pagò ospedale quando nacqui”/ “Aiutò miei genitori”

Julia Roberts ha svelato un retroscena fin qui poco conosciuto sulla sua nascita e legato a Martin Luther King. In verità, non si tratta di una rivelazione delle ultime ore, ma di un aneddoto che l’attrice aveva già confessato in passato e che ha acquisito “popolarità” grazie ai social media, complice la condivisione di una compilation di filmati avente come protagonista Julia Roberts da parte di un utente di Twitter, il quale ha ‘cinguettato’: “Martin Luther King Jr. che paga per la sua nascita è ancora un fatto poco noto e che mi manda in sollucchero”.

Lite tra Pamela Prati e Orietta Berti al GF Vip/ "L'ironia non sai dov'è di casa"

Soltanto pochi giorni dopo, in occasione del compleanno numero 55 dell’interprete di numerose pellicole di successo, non ultima “Pretty Woman“ con Richard Gere, la celebre consulente Zara Rahim ha pubblicato una clip video di Julia Roberts nella quale quest’ultima condivide la storia della sua nascita con la giornalista Gayle King (soltanto omonima di Martin Luther King).

Antonella Fiordelisi, "Higuain mi ha chiesto foto hot"/ Poi fa una rivelazione…

JULIA ROBERTS: “MARTIN LUTHER KING AIUTÒ I MIEI GENITORI A USCIRE DA UN GUAIO”

Di fatto, l’attrice ha reso noto che Martin Luther King e sua moglie, Coretta Scott King, si occuparono di provvedere alle spese ospedaliere quando Julia Roberts venne alla luce, in quanto i suoi genitori non si trovavano nelle condizioni economiche opportune per saldare il conto. “Mia mamma e mio papà avevano una scuola di teatro ad Atlanta, chiamata Actors and Writers’ Workshop – ha asserito la Roberts –. Un giorno Coretta Scott King telefonò a mia madre e le chiese se i suoi figli potessero frequentare la scuola, in quanto stavano avendo difficoltà nel trovare un luogo che li accogliesse senza problemi”.

Grave lutto per Andrea Zenga, morta sua nonna/ "Continua a risplendere da lassù"

La replica della madre di Julia Roberts fu affermativa e da quell’istante nacque l’amicizia tra i leader dei diritti civili e Walter e Betty Lou Roberts. Quel legame così solido indusse i coniugi King a pagare il nosocomio per conto della famiglia Roberts dopo la venuta al mondo della piccola Julia, oggi star internazionale di enorme successo, che ha concluso dicendo: “Ci hanno aiutato a uscire da un guaio”.

Today is Julia Roberts birthday! 55 years ago MLK and Coretta Scott King paid for her parents hospital bill after she was born. Can’t stop thinking about this since I read it. Here she is talking about it with @GayleKing https://t.co/5HvpNSUIYb pic.twitter.com/147x6d807W — Zara Rahim (@ZaraRahim) October 28, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA