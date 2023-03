Julian Assange, la moglie: “Vogliono ridurlo al silenzio”/ “L’Italia ci può aiutare”

Julian Assange, Stella Moris: “Mio marito è in uno stato di declino graduale”

Julian Assange è in carcere dal 2019 dopo aver rivelato alcuni segreti militari con la piattaforma WikiLeaks, da lui fondata. L’attivista ha sposato la moglie Stella solo dietro le sbarre e i loro due bambini piccoli non hanno mai conosciuto il padre da uomo libero. Stella, moglie e consigliere legale di Julian, è volata a Roma per una serie di incontri organizzati dall’europarlamentare 5 Stelle Sabrina Pignedoli. Il Fatto Quotidiano l’ha intervistata, raccontando come vive la prigionia nel Regno Unito: “Si trova in uno stato di declino graduale. Più a lungo rimane a Belmarsh, più la sua salute ne soffre: un danno fisico e psicologico che non può essere cancellato. È lì da così tanto tempo. Il fatto di non sapere quando finirà l’ingiustizia che subisce è un carico pesante da sopportare per un tempo così lungo”.

La High Court del Regno Unito dovrà esprimersi in merito all’appello contro l’estradizione negli Usa. La decisione sta però richiedendo molto tempo: “Julian ha motivazioni molto ben fondate. Possiamo solo sperare che la Corte stia esaminando gli argo- menti in modo scrupoloso” ha spiegato la moglie. La piattaforma da lui fondata, WikiLeaks, “Ha un’accuratezza del cento per cento. È un esempio supremo di giornalismo ad alto rischio”.

Stella Moris: “Lavoriamo per salvarlo”