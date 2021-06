Julian Iorio, chi è?/ Il piccolo sassofonista con Il Volo all’Arena di Verona

Lo scorso anni salì sul palco di Italia’s got talent conquistando tutti i giudici e beccandosi la finale diretta. Allora aveva 8 anni ma era chiaro fosse già un piccolo talento. Un anno dopo, Julian Iorio e su un palco ancora più importante per un musicista, l’Arena di Verona, e accompagna Ignazio Boschetto de Il Volo per un’esibizione sulle note di Listen. Julian ha 8 anni “e mezzo”, tiene a sottolineare sul palco, è di Fregene ed è un bravissimo sassofonista. Lo dimostra anche questa sera sul palco dove arrivo con poca emozione e determinatissimo, dando grande prova delle sue abilità. Nel corso della sua partecipazione a Italia’s got talent, Julian è stato accompagnato sul palco dalla mamma e dal papà e ha fatto sfoggio di tutto il talento suonando in maniera magistrale un pezzo di Charlie Parker. Di fronte ad un’esibizione simile, i quattro giudici sono rimasti a bocca aperta, dandogli punteggio pieno e l’accesso alla finalissima.

