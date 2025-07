Grave lutto per il cinema e le serie tv: a soli 56 anni è morto Julian McMahon, indimenticabile interprete di Streghe e Nip/Tuck.

Grave lutto nel mondo del cinema e delle serie tv per la scomparsa di Julian McMahon, attore di alcuni dei telefilm americani più amati e seguiti anche in Italia come Streghe e Nip/Tuck, L’attore è venuto a mancare a soli 56 anni a causa del cancro. La morte di Julian McMahon risale allo scorso 2 luglio ma la moglie Kelly McMahon lo ha comunicato venerdì 4 luglio 2025 con un comunicato rilasciato al portale Deadline. “Con il cuore a pezzi, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. Lui amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi cari amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan, anche per questo abbiamo deciso di parlare a tutti voi”, ha fatto sapere la moglie dell’attore.

Aurora Ramazzotti svela la data del matrimonio con Goffredo Cerza?/ Spunta un indizio sui social!

“Il suo desiderio più profondo era portare gioia in quante più vite possibile e credo ci sia riuscito. Chiediamo il vostro sostegno in questo momento difficile per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui lui ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita. Siamo grati per i ricordi e i bei momenti che vi ha regalato, con affetto Kelly“, ha concluso.

Temptation Island, Lucia intravista a Milano con famoso influencer — addio a Rosario?

Julian McMahon, l’ultimo decesso tra gli attori di serie tv

Negli ultimi anni, sono diversi gli attori amatissimi in Italia per aver recitato in serie tv di grande successo. Julian McMahon che si è fatto conoscere per il ruolo di Cole Turner/Belthazor, il compagno di Phoebe Halliwell in Streghe, esattamente come Shannen Doherty, protagonista indimenticabile di Beverlu Hills 90210 ma anche di Streghe, ha combattuto contro il cancro. L’attrice, infatti, ha perso la sua battaglia il 13 luglio 2024 quando è venuto a mancare.

Le altre morti che hanno sconvolto gli appassionati di serie tv sono quelle di Luke Perry, morto il 4 marzo 2019 a soli 52 anni a causa di un grave ictus e che si era fatto conoscere per il ruolo di Dylan Mckay in Beverly Hills 90210; Matthew Perry, il Chandler di Friends, trovato morto nell’idromassaggio di casa a soli 54 anni e quella di Michelle Trachtenberg, trovata morta in un appartamento di New York a soli 39 anni a causa di alcune complicazioni del diabete mellito di cui soffriva.

Simona Ventura verso il Grande Fratello Nip 2025/ La reazione inaspettata di Sonia Bruganelli