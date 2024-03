JULIANA GHIDINI, CHI E’ LA FIDANZATA DI MR RAIN/ “Ha tantissima pazienza con me, è passato, presente e futuro

Mr Rain e il rapporto con la fidanzata Juliana Ghidini: “Ha tantissima pazienza con me”

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2024 con il brano Altalene, Mr Rain è stato ospite della puntata di oggi di Verissimo, 2 marzo 2024, in cui ha parlato della sua carriera, dell’improvvisa notorietà derivante dalla scorsa partecipazione alla kermesse canora. Si è sbilanciato però anche sul rapporto con la famiglia e con la fidanzata Juliana Ghedini. Durante la breve chiacchierata con Silvia Toffanin ha rivelato che cosa ama di più della sua fidanzata.

Mr Rain sulla fidanzata Juliana Ghedini ha confessato: “Io ho un carattere molto particolare e sono un po’ difficile da gestire nei momenti in cui sono sotto pressione perché non riesco a gestire le emozioni quindi sicuramente ha tantissima pazienza e la persona che mi ha aiutato di più in quest’ultimi anni. Ormai siamo insieme da sette anni quindi una vita è la mia migliore amica e la persona che mi conosce di più in assoluto quindi non finirò mai di ringraziarla”

Juliana Ghidini e l’amore per Mr Rain

Juliana Ghidini è la fidanzata di Mr Rain, il rapper di canzoni di successo come “Supereroi” e la recente “Due altalene” presentate al Festival di Sanremo. Da più di sei anni fanno coppia fissa e la presenza della donna è stata importantissima nella vita del cantautore terzo classificato lo scorso anno al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Supereroi”. Mr Rain non ha quasi mai parlato della sua dolce metà se non durante una intervista rilasciata proprio a Silvia Toffanin a Verissimo dopo il terzo posto conquistato al Festival. “Mi ha dato un aiuto pazzesco, è stato il braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha supportato molto. Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà, che era distorta da come la vedevo io” – ha dichiarato Mattia Balardi parlando della compagna che gli è stata accanto in un momento molto difficile della sua vita.

Non solo, il cantante ha ammesso: “È molto complesso anche stare vicino a una persona che ha passato la mia situazione perché non sai mai come comportarti. non sai mai cosa dire, cosa è giusto dire, e quindi ci vuole tanta pazienza”. Per il resto Mr Rain non ha alcun dubbio e sogna un futuro insieme alla sua Juliana: “diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine”

Chi è Juliana Ghidini, la fidanzata di Mr Rain

Ma chi è Juliana Ghidini, la fidanzata di Mr Rain? La ragazza, stando a quanto pubblicato sui social, è originaria di Rio de Janeiro, ma vive a Castel Mella, in provincia di Brescia. Non è dato sapere di più sulla sua età né tantomeno su che lavoro faccia. La donna è nella vita del cantante da diversi anni ed è sempre stata accanto a Mattia Balardi aiutandolo e sostenendolo nei momenti di gioia, ma anche in quelli di grande difficoltà. Una presenza importante quella di Juliana che, nonostante la grande popolarità raggiunta dal compagno grazie al successo di “Supereroi” di Sanremo 2023, ha sempre preferito rimanere in silenzio e lontana dal clamore mediatico.

Sono davvero pochissime le informazioni sul suo conto, anche se sul suo profilo Instagram è proprio lei a rivelare qualcosa di se scrivendo: “fan dei pisolini e dei cani”. Tra le tante foto pubblicate sui profilo, Juliana è spesso in compagnia dei suoi fidati animali, tra cui spuntano due cani di nome Tokyo e Sushi.











