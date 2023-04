Juliana Ghidini, fidanzata Mr Rain/ Il rapper: “lei mi ha cambiato la vita”

Juliana Ghidini e Mr Rain: la coppia insieme da anni

Juliana Ghidini è la fidanzata di Mr Rain, tra le rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo 2023. Il rapper, terzo classificato a Sanremo 2023 con il brano “Supereroi” è legato da diverso tempo alla fidanzata, una ragazza molto semplice e riservata. Proprio lei sui social ha festeggiato la vittoria del compagno con una tenerissima dedica scrivendo: “terzo posto a Sanremo ma al primo posto nel mio cuore” emozionato l’artista che ha voluto ringraziarla scrivendole: “grazie per tutto quello che fai”. I due sono felicemente insieme dal 2017 e condividono la passione per la musica e per i viaggi.

Proprio sui social Juliana condivide pochissimi scatti dei suoi viaggi in compagnia del suo compagno a cui è legata da diversi anni. Insieme hanno superato anche un momento di crisi legato ad una notizia non veritiera di un flirt tra il rapper ed Elisabetta Gregoraci. Durante il Grande Fratello Vip, infatti, sulla casa di Cinecittà è passato un aereo con scritta un frase del brano 9.3 del rapper. E’ bastato ciò per creare la bomba!

Mr Rain: “con Juliana Ghidini diventare padre? Sì, ma non subito”

Proprio Mr Rain dopo la bomba di gossip di un suo flirt con Elisabetta Gregoraci ha smentito tutto preoccupandosi proprio per la fidanzata Juliana Ghidini. “Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura” – ha detto il rapper dalle pagine di Fanpage.it.

Parlando poi della donna della sua vita ha detto: “Juliana m i ha cambiato la vita e mi ha insegnato a mostrarmi per come sono, senza vergognarmi di insicurezze, timidezza, paure, problemi. È stata il mio braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto. Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine”. Infine non esclude la possibilità di diventare padre: “sì, ma non subito: non è tra i miei programmi immediati”.

