Juliana Moreira torna ospite a Verissimo, il programma di interviste condotto con grande successo da Silvia Toffanin su Canale 5. La showgirl e conduttrice è pronta a raccontarsi a cuore aperto parlando della sua vita privata, ma anche professionale. Impossibile non soffermarsi sulla storia d’amore nata con Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia La Notizia, a cui è legata da circa 17 anni. Un grande amore quello nato tra i due che hanno iniziato a stare insieme dal 2007: poi è arrivato il matrimonio con tanto di proposta a New York e la nascita dei figli Lua Sophie e Sol Gabriel. La coppia ha raccontato spesso della loro relazione rivelando anche alcuni retroscena del tutto inediti come è successo nel programma di Caterina Balivo.

La showgirl ricordando i primi mesi con Edoardo Stoppa ha confessato: “lui diceva che non aveva intenzione di fidanzarsi e nemmeno io lo volevo”. Entrambi volevano fare le cose con calma, senza fretta e per questo motivo avevano anche evitato di andare oltre in certe cose.

Non solo, Juliana Moreira quando ha conosciuto Edoardo Stoppa era reduce da un intervento di riduzione al seno e quindi l’ex inviato di Striscia non poteva minimamente sfiorarle nelle parti alte. “Le faceva male “- ha raccontato Stoppa, ma ora arriva il più bello visto che quando finalmente i due sembrano essere pronti per stare insieme, Juliana decide di fargli uno scherzo rivelandogli “prima mi chiamavo Roberto”. Una rivelazione choc che ha traumatizzato Edoardo che ha cominciato a farsi tutti dei pensieri strani. Alla fine però Juliana gli ha confessato che era solo uno scherzo ed oggi formano una delle coppie più belle del mondo della televisione.

Nella vita di Juliana c’è spazio non solo per l’amore verso la sua famiglia, ma anche per le amiche. In particolare per Melissa Satta e Thais Wiggers. Proprio la ex compagna di Teo Mammuccari ha raccontato a Verissimo: “con Juliana l’amicizia è nata 20 anni fa. Ci lega un’amicizia nata 20 anni fa e che ancora oggi continua”.