Juliana Moreira, chi è: dalla tv in Brasile fino all’Italia

Nata in Brasile, alle porte di San Paolo, Juliana Moreira è arrivata in Italia dopo aver cominciato la sua carriera da modella. Sfilando, ha debuttato anche in televisione in Brasile, proseguendo anche la carriera come indossatrice, apparendo anche in diverse trasmissioni. Una carriera ben avviata, dunque, per Juliana Moreira nel suo Paese d’origine. Proprio per seguire il suo compagno di allora, Giuseppe Zega, un imprenditore marchigiano, è arrivata in Italia, continuando anche la sua carriera come modella nella penisola.

Notata da Gianna Tani, che dirigeva l’ufficio casting di Mediaset, Juliana è stata scelta per un provino e la sua bellezza e la sua naturale simpatia l’hanno portata proprio in tv. Vari i programmi ai quali Juliana ha preso parte come showgirl e conduttrice: inizialmente Cultura Moderna, con di Antonio Ricci, e dopo ancora Paperissima, trasmissione alla quale ancora oggi ha legato il suo nome. Juliana Moreira è stata inoltre comica di Colorato nel 2012, ha preso parte ancora ad una serie di programmi e pubblicità varie. È cominciata dunque in Brasile la carriera di Juliana Moreira nel mondo televisivo ed è proseguita in Italia, grazie alla sua bellezza e alla verve comica della brasiliana.

Juliana Moreira, chi è: nel 2023 la cittadinanza italiana

Juliana Moreira, arrivata in Italia negli anni Duemila dal Brasile, nel 2023 è diventata cittadina italiana dopo tantissimi anni nel nostro Paese. “Da oggi sono mezza italiana, senza dimenticare le mie origini brasiliane” ha scritto la showgirl, volto di Paperissima da tantissimi anni. Juliana, inoltre, ha ribadito che le sue origini sono “un mix di tanti Paesi” perché i suoi antenati raggiunsero il Brasile nel Novecento. Dopo uno stop, infatti, la splendida showgirl brasiliana ha ripreso la guida del programma comico che mostra cadute e gaffe. Inconfondibile la sua risata, legata appunto al format di Antonio Ricci.