Juliana Moreira derubata: “Mi hanno preso tutto”/ Vetro dell’auto rotto e…

Brutta disavventura per Juliana Moreira in quel di Milano. La moglie di Edoardo Stoppa, sui social, ha denunciato il furto subito nel capoluogo lombardo dove vive con la sua famiglia. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram in cui è con il marito e qualche amico, Juliana Moreira svela di aver subito un furto da alcuni malviveti che hanno approfittato di un momento di distrazione. “Mi hanno spaccato il vetro, ma noi eravamo vicini”, denuncia Juliana su Instagram. La showgirl brasiliana, poi, si rivolge direttamente agli autori del furto. “Vorrei dire a quei cog*ioni che mi hanno portato via tutto di lasciare almeno, da qualche parte, i documenti: la patente, le robe essenziali”, dice ancora. un’amareggiata e furiosa Juliana.

JULIANA MOREIRA/ Cade a terra affaticata in Game of games, Sara Croce non infierisce

Lo sfogo di Juliana Moreira dopo il furto

Amaro sfogo di Juliana Moreira sui social che non nasconde la rabbia per aver perso tutti i documenti. La moglie di Edoardo Stoppa, infatti, esorta i malviventi a farle ritrovare almeno i documenti. “I soldi potete tenerli, ma un vaffa… ci vuole. Sono incaz*ata perchè mi hanno portato via lo zainetto con tutti i documenti”, ha aggiunto ancora. Juliana che ha subito il furto mentre faceva uno shootgin fotografico accompagnata dall’ex inviato di Striscia la Notizia, poi, è riuscita a ritrovare il sorriso e a godersi la serata con il marito Edoardo Stoppa partecipando alla premiere del film Crudelia in quel di Milano. Una brutta disavventura per la Moreira soprattutto per tutta la trafila che dovrà fare per i documenti.

LEGGI ANCHE:

JULIANA MOREIRA/ “‘Paperissima’ la mia seconda famiglia, amo ridere e…” (Affari tuoi)Edoardo Stoppa e Juliana Moreira/ Terzo figlio? “Mamma ha deciso di no!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA