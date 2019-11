Juliana Moreira e Edoardo Stoppa/ Critiche dopo scherzo Iene: “Non l’ho picchiato…”

La reazione turbolenta di Juliana Moreira allo scherzo de “Le Iene” ha fatto discutere sui social. La showgirl brasiliana, stuzzicata sul suo punto debole, la gelosia, non ha preso bene l’avvicinamento di una ragazza al marito Edoardo Stoppa. E in alcuni momenti si è arrivato allo scontro fisico, anche col marito. In molti allora hanno evidenziato il fatto che a parti invertite quel filmato sarebbe stato aspramente criticato, del resto il tema della violenza sulle donne è molto sentito. «A parti invertite sarebbe già passata la denuncia per violenza domestica», è solo uno dei tanti commenti. Per difendersi Juliana Moreira ha usato i microfoni del programma di Italia 1, che ha raccolto la sua spiegazione e ha condiviso poi il video. «In tanti state dicendo che io maltratto lo Stoppa, che io l’ho picchiato pesante, ma nessuno ha mai fatto così a suo marito?». E poi ha sferrato affettuosamente un pugnetto al marito.

JULIANA MOREIRA E EDOARDO STOPPA, CRITICHE DOPO SCHERZO IENE

Edoardo Stoppa però vive serenamente il rapporto con sua moglie Juliana Moreira, anche se a volte diventa un po’ troppo “caliente”. Infatti il marito della showgirl, nonché inviato di Striscia la Notizia, ha preso le sue difese. «Noi abbiamo questo rapporto un po’ fisico perché ci alleniamo sempre in palestra, facciamo Muay thai». E quindi rassicura: «In nessun modo mi sono sentito maltrattato, capisco perfettamente l’atteggiamento di Juli». Poi sono entrati nel merito della polemica scoppiata, in particolare su cosa sarebbe successo se la dinamica fosse stata a parti invertite. «È ovvio che se lui mi picchiasse ragazzi mi uccide, cosa stiamo dicendo dai è un gioco». Juliana Moreira ha poi aggiunto: «Siamo stati sempre a ridere nello scherzo, anche quando ero incazzata». Poi il marito Edoardo Stoppa ha concluso: «Fa parte anche un po’ della complicità di coppia che abbiamo creato noi due. Ci vogliamo bene quindi non preoccupatevi!».





© RIPRODUZIONE RISERVATA