Tra Juliana Moreira e Vittorio Brumotti, conduttori di Paperissima Sprint, ci sarebbe qualche problema: ecco cos'è successo.

Non solo divertimento e risate a Paperissima Sprint dove, secondo un’indiscrezione riportata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, si respirerebbe un’aria pesante. Se in tv si mostrano sorridenti, complici e affiatati, nella realtà, tra Juliana Moreira e Vittorio Brumotti il rapporto non sarebbe così idilliaco. Stando a quello che riporta il settimanale Oggi, tra i due conduttori di Paperissima Sprint, nel corso di una delle ultime registrazioni, ci sarebbe stata più di una scintilla, segno dei problemi di convivenza che ci sarebbero tra i due.

Righeira, chi erano e perché Johnson R. si chiama così/ Dai banchi di scuola a "Vamos a la playa"

«Durante le registrazioni del popolare programma di Canale 5 tra la showgirl brasiliana e l’atletico Brumotti è esplosa più di una scintilla e regnerebbe un clima di forte tensione»., scrive Oggi,

Juliana Moreira e Vittorio Brumotti: cosa sta accadendo

Le scintille tra Juliana Moreira e Vittorio Brumotti avrebbero una motivazione. Secondo quanto riferisce Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la conduttrice brasiliana non si sentirebbe particolarmente apprezzata e vorrebbe più spazio all’interno della trasmissione. Insomma la Moreira “reclamerebbe una maggiore presenza in video”, si legge su Oggi.

Chi è Giuni Russo e com'è morta: i successi, l'amicizia con Franco Battiato/ Per 36 anni con Maria Antonietta

La stagione di Paperissima Sprint è appena cominciata. Nonostante i problemi, la conduttrice brasiliana e vittorio Brumotti continueranno a lavorare insieme per tutta l’estate provando a trovare un punto d’incontro. Dopo le scintille iniziali, la Moreira riuscirà ad ottenere quello spazio che desidera? Nonostante, tuttavia, i presunti screzi, i due continuano a regalare sorrisi e momenti spensierati ai telespettatori di canale 5 che, dopo un anno di Striscia la Notizia, possono seguire fino a settembre le papere dei protagonisti dei vari filmati.