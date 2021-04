Juliana Moreira/ “Edoardo Stoppa ha lo sport nel dna” (Game of games)

Juliana Moreira ospite della nuova puntata di Game of games, il nuovo programma condotto da Simona Ventura su Rai2. La modella e showgirl è pronta a mettersi alla prova in diversi giochi divertentissimi come “La parola pericolosa”, “Gioco quiz” e “Vola vola”. Non sarà difficile per la bellissima modella brasiliana naturalizzata italiana che è da sempre una grandissima appassionata di sport e disciplina. Intervistata da gazzetta.it, infatti, ha parlato proprio della sua passione lo sport: “da bambina non l’avrei mai detto, ma è fondamentale. Se non mi muovo sto male, è una cosa che mi fa star bene”.

Tutto è iniziato quando era pressoché una bambina: “ho iniziato con l’atletica, avevo 10 anni. Qualche anno dopo, grazie ai film di Van Damme e Bruce Lee, mi sono innamorata degli sport da combattimento. Ho fatto qualche prova di boxe e ju jitsu in Brasile, mentre grazie al primo viaggio in Thailandia ho conosciuto il muay thai insieme a Edoardo Stoppa. Tornati in Italia abbiamo subito cercato una palestra per praticarlo”. Lo sport e l’attività fisica le hanno insegnato prima di tutto la disciplina e il rispetto: “chi combatte spesso si fa male, ma c’è sempre grande sportività tra gli avversari”.

Juliana Moreira: “mio marito Edoardo Stoppa è il più sportivo”

Anche Juliana Moreira non nasconde che la pandemia da Coronavirus ha stravolto la sua vita e la sua organizzazione familiarità. Madre di due bellissimi figli, la Moreira si è ritrovata in casa con la dad dei figli e una vita da riorganizzare. “Con la Dad sto facendo un po’ di fatica. Negli anni passati in questi giorni c’era la Milano Marathon e correvo molto, con tre allenamenti a settimana di muay thai e una diretta serale su Instagram per fare Tabata” – ha dichiarato a gazzetta.it – “oggi provo a mantenere il ritmo con training a casa e andando a correre ogni tanto, ma devo darmi da fare. Non appena si potrà ripartiremo con “Feel good”, un format sportivo incentrato sul miglioramento del benessere psicofisico delle persone attraverso sport e alimentazione”.

Parlando poi della sua terra, il Brasile, la bellissima showgirl ha rivelato: “nella mia terra siamo appassionati di calcio e volley, ma ho visto anche tanti incontri di pugilato con papà. Mi diverto poi con i match di UFC e di ONE Championship, con un occhio a Giorgio Petrosyan . Edo e io ci alleniamo nella sua palestra, portiamo da lui anche i nostri figli. Conosce i valori dell’umiltà e del sacrificio, è il numero uno”. Infine sul marito Edoardo Stoppa ha detto: “tra i due è lui il più sportivo. Non c’è paragone, ha una marcia in più perché ha provato un sacco di cose come la ginnastica artistica, il paracadutismo e lo snowboard. Ha lo sport nel dna”.



