Juliana Moreira ha ottenuto la cittadinanza italiana: “Grazie per avermi accolta!”/ “Basta pregiudizi…”

Juliana Moreira, l’esultanza sui social dopo l’ottenimento della cittadinanza italiana

Uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico, tanto per le qualità messe in gioco quanto per la sua indole gioiosa ed energica, ha di recente avuto modo di celebrare sui social un vero e proprio evento. Si tratta di Juliana Moreira, ex modella e conduttrice di origini brasiliane arrivata in Italia giovanissima e in poco tempo riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Nessuno però si aspettava che da allora, la modella e presentatrice non avesse ancora ottenuto la cittadinanza italiana.

Come racconta Novella 2000, Juliana Moreira ha finalmente potuto esultare sui social per l’ottenimento della tanto agognata cittadinanza italiana. La modella di origini brasiliane ha infatti dovuto affrontare un tortuoso e lungo iter burocratico prima di arrivare a mettere la firma sui documenti presso il Comune di Milano. La showgirl è arrivata in Italia quando aveva 18 anni ma solo oggi è dunque ufficialmente una cittadina italiana senza però dimenticare le sue amate origini di nascita.

“E da oggi anche metà italiana senza dimenticare le mie origini brasiliane. Fatta da un mix di tanti Paesi ma ricordando in questo momento anche tutti i miei antenati che arrivavano dalla guerra in un lontano Brasile”. Inizia così Juliana Moreira su Instagram – come riporta Novella 2000 – nel post scritto per celebrare l’ottenimento della cittadinanza italiana a distanza di anni alle prese con la burocrazia. La showgirl ha inoltre colto l’occasione anche per lanciare una stoccata ai bigotti e verso coloro che ancora si macchiano di pregiudizio nei confronti degli extracomunitari.

“Quando dicono extracomunitari in modo dispregiativo io ricordo sempre questa cosa; che nel periodo della guerra per fortuna tantissimi hanno trovato il Brasile… Per me tutto il mondo è paese, dovremmo rispettarci di più ed essere meno pregiudizievoli con il prossimo… Grazie Italia per avermi accolta”. Si conclude così il toccante messaggio di Juliana Moreira pubblicato su Instagram in occasione dell’ottenimento della cittadinanza italiana. Nel video pubblicato sul suo profilo si evince tutta la gioia ed emozione per il traguardo raggiunto; emozioni senza dubbio condivise anche da suo marito, Edoardo Stoppa. Con l’inviato di Striscia la Notizia è unita dal sacro vincolo del matrimonio dal 2017; insieme hanno dato alla luce anche due splendidi bambini: Lua Sophie e Sol Gabriel.













