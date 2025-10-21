Juliana Moreira, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato del disagio per il seno eccessivo e gli interventi di chirurgia estetica.

Il dibattito sugli interventi di chirurgia estetica, salvo alcuni casi, è sempre caratterizzato da pareri contrastanti tra chi si dichiara pro o contro i ritocchini. Ci sono casi in cui la necessità di andare sotto i ferri corrisponde ad un malessere molto più ampio, a qualcosa che va ben oltre il vezzo estetico; lo dimostra il racconto di oggi di Juliana Moreira a La Volta Buona. La conduttrice ha infatti spiegato di aver fatto ben 4 interventi di chirurgia estetica per ridurre il seno; una necessità che, come anticipato, corrispondeva ad un malessere importante.

Juliana Moreira, chi è il marito Edoardo Stoppa e i due figli/ "Senza di lui mancanza che toglie il fiato"

“La verità è che mi sentivo in un corpo sbagliato, ero sempre molto magra ma con il seno molto grande. Sono partita da una quinta…”, inizia così Juliana Moreira che, essendo appassionata di sport, anche nelle sue attività e passioni quotidiane sentiva il peso di un seno ingombrante che le arrecava problemi anche dal punto di vista della postura e dunque della salute: “Fare sport era difficile, la situazione è peggiorata con la gravidanza e mi sentivo davvero a disagio”.

Edoardo Stoppa, chi è il marito di Juliana Moreira/ "Non avevamo intenzione di fidanzarci"

Juliana Moreira a La Volta Buona: “Ho sbagliato la scelta del primo intervento al seno, avevo paura delle cicatrici…”

Date le circostanze, Juliana Moreira ha dunque deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per ridurre il seno e quindi ovviare a quel senso di disagio che intaccava non solo la sua percezione ma soprattutto la quotidianità. Per ben 4 volte è dovuta andare sotto i ferri: “Avevo paura delle cicatrici e quindi la prima volta decisi di fare una tipologia di intervento che però non andava bene”. La conduttrice ha dunque spiegato come gli interventi successivi fossero necessari per ovviare alle lacune dell’operazione precedente poco risolutiva. “Nel mio caso era un disagio fisico, non solo una questione d’estetica. Volevo sentirmi libera con il mio corpo”.