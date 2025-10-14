Juliana Moreira, chi è la showgirl e modella brasiliana? L'amore con Edoardo Stoppa appena arrivata in Italia, poi i due figli

Nata in Brasile e arrivata in Italia per caso, Juliana Moreira si è presto imposta come una delle showgirl più amate in tv. La modella è approdata infatti in Italia nel 2005, seguendo il suo fidanzato di allora, un imprenditore marchigiano. Una volta giunta in Italia ha avuto la possibilità di proseguire con la sua carriera di modella, venendo presto notata e finendo in tv. Proprio durante la sua esperienza su Canale 5 ha conosciuto Edoardo Stoppa, suo compagno di lunga data, che ha sposato però solamente nel 2017. I due hanno avuto due figli, Lua e Sol.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, una delle coppia più salde dello showbizz, sono felici insieme ormai da tantissimi anni. I due sono, tra l’altro, molto gelosi l’uno dell’altro. Come ha raccontato più volte proprio Juliana, il suo legame con Edoardo la porta a diffidare di tutte le altre donne, temendo che qualcuna possa portarglielo via. Nonostante stiano insieme ormai da tantissimi anni, infatti, i due sembrano ancora una coppia innamorata alle prime cotte.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa si sono mostrati molto legati anche in occasione dell’avventura di lui a L’Isola dei Famosi. Durante quell’esperienza, Juliana è volata in Honduras per abbracciarlo, raccontando quanto le fosse mancato il marito. “Una mancanza che mi toglieva il respiro”: così Juliana ha descritto quei giorni senza il marito, che ha poi raggiunto in Honduras per fargli una sorpresa. Notoriamente gelosa, Juliana aveva chiesto a Edoardo di non dormire con altre donne durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi, pur arrendendosi davanti alle dinamiche del gioco. Nonostante questo, i due ne sono usciti più forti di prima, consapevoli del loro amore saldo, che negli anni si è arricchito anche con la nascita di due figli.