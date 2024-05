Juliana Moreira, malattia e com’è morta mamma Wilma/ “L’ho persa a 12 anni, ha aiutato molte persone”

Wilma, malattia e com’è morta la mamma di Juliana Moreira: “Mi ha insegnato tanto”

Questa sera all’Isola dei famosi 2024, Juliana Moreira farà una sorpresa al marito Edoardo Stoppa e non solo sarà anche tra le protagoniste di una missione insieme alle madre di altri due naufraghi, la mamma di Alvina e la mamma di Edoardo, sua suocera. In una recente intervista concessa a Verissimo, la showgirl ha speso delle bellissime parole per la suocera rivelando che per lei è come una seconda madre dato che la sua l’ha persa da bambina.

Juliana Moreira sulla mamma Wilma e la sua malattia ha confessato nel salotto di Silvia Toffanin: “Mia madre mi ha insegnato tanto in così poco tempo. Era una persona che cercava sempre di fare del bene al prossimo, una vera anima gentile. Mi portava spesso in chiesa con lei, cantavamo insieme, recitavamo il rosario, partecipavamo alla messa. Penso che il mio lato generoso sia stato influenzato molto da lei.”

Juliana Moreira sulla mamma morta Wilma: “È stata un esempio di come essere delle brave persone”

Commossa e in lacrime a Verissimo Juliana Moreira sulla mamma morta Wilma ha rivelato: “Io avevo 12 anni e ancora quando vado in Brasile io passo tanto tempo a casa con i parenti e parliamo tanto di lei. Era una donna che si è donata molto per le persone lei dava da mangiare con i bambini delle favelas. Lei per me è stata un esempio di come essere una brava persona. Noi eravamo una famiglia molto umile e nonostante questo lei ha donato tanto.”

Non si è sbilanciata oltre, invece, Juliana Moreira su com’è morta la mamma Wilma. Ha sostenuto che se l’è portata via una malattia molto giovane senza scendere nel dettaglio. La prematura scomparsa della madre ha avvicinato moltissimo Juliana al padre Mario. I due hanno legame molto forte ed l’ha sostenuta sempre in ogni sua scelta sia professionale che privata.

