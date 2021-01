JULIANA MOREIRA/ “‘Paperissima’ la mia seconda famiglia, amo ridere e…” (Affari tuoi)

C’è anche Juliana Moreira, tra gli ospiti della nuova puntata di Affari tuoi (viva gli sposi!), il game show condotto da Carlo Conti in onda oggi in prima serata su Rai1. La Moreira, showgirl brasiliana naturalizzata italiana, ha sposato nel 2017 l’inviato di Striscia Edoardo Stoppa, da cui ha avuto due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel. Essendo la voce di uno dei programmi più divertenti della tv, Paperissima Sprint, viene da pensare che Juliana ci sappia fare coi bambini. La sua cifra è proprio la risata, caratteristica che l’ha portata – tra le altre cose – anche a dedicarsi all’attività benefica al fianco dei clown di Dottor Sorriso. “Ridere è fantastico”, ha spiegato Juliana in un’intervista del 2016 a Vanity Fair, svelando indirettamente che cosa c’è dietro al suo perenne sorriso stampato in faccia. “La vita è già così difficile che bisogna provare a essere felici e a far sorridere la gente”. Soprattutto “far sorridere un bambino in difficoltà ti dà una carica dentro che niente può ripagare”.

Juliana Moreira mamma di Lua Sophie

A lei personalmente fa piacere ridere su qualsiasi cosa, a cominciare dalla sua bimba, Lua Sophie, con cui ammette di divertirsi un mondo. Fisicamente, dice, la piccola somiglia più a Edoardo, mentre da lei sembra aver ereditato solo le ‘facce buffe’. Comunque sia, la vita da mamma non è fatta solo di scherzi, e Juliana sembra esserne consapevole: “Sono molto giocherellona, ma anche molto rigida. […] Io cerco di metterle un po’ il freno, perché vedo che i bambini di oggi comandano i genitori. A me, i miei hanno insegnato ad avere cura del prossimo e a rispettare sempre i più grandi”. Juliana Moreira sostiene di aver fatto suo l’insegnamento di Cenerentola, il film remake del cartone animato della Disney, in cui la mamma malata della protagonista la esorta a essere sempre gentile e coraggiosa. È un insegnamento che cerca di trasmettere anche a sua figlia: “Io le dico lo stesso e anche di essere buona”, racconta. “Mia madre, cattolicissima, mi ha sempre spiegato che esiste un mondo al di fuori”.

Juliana Moreira: “Paperissima? Mai pensato di lasciarla”

Quanto alla vita lavorativa, Juliana Moreira fa sapere di non aver mai pensato di lasciare Paperissima, che considera a tutti gli effetti una seconda famiglia. “Ho iniziato questo programma poco dopo il mio arrivo”, ricorda. “Mi hanno accolto e coccolato come una bambina, ero imbranatissima e indifesa. Per me sono la mia seconda famiglia, gli devo tutto”. Un’altra cosa che la fa star bene, parlando invece di hobby, è viaggiare. Le mete preferite? “Il mio Brasile, o la Tailandia, il nostro rifugio di famiglia. Io ed Edo da tanti anni andiamo lì a praticare il Muay thai, Lua si diverte in spiaggia, vede una realtà diversa: gente umile con un sorriso grandissimo. A tutti e tre piace scoprire il mondo insieme”.



