Juliana Moreira, scherzo Le Iene/ Video, gelosa di Edoardo Stoppa: vuole picchiare…

Fra gli scherzi più riusciti della scorsa edizione del programma Le Iene, vi è senza dubbio quello a Juliana Moreira. La nota valletta di Paperissima Sprint, storica moglie e compagna di vita di Edoardo Stoppa, era finita nelle grinfie del programma di Italia 1, che l’aveva letteralmente sfidata sul ring. Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono due sportivi, e i due passano diverse ore a praticare attività fisica, fra cui le arti marziali come il muay thai. Juliana è però gelosissima del suo Edoardo, e l’ex inviato di Strisca aveva svelato questo aspetto alla redazione de Le Iene, che aveva così confezionato lo scherzo ad hoc: far ingelosire Juliana fino a farla letteralmente esplodere, e così è stato. Un giorno compare nella palestra milanese dove i due coniugi si allenano regolarmente, una splendida ragazza bionda, Vanessa Villa, che decide di tenere una lezione con il marito di Juliana.

JULIANA MOREIRA, SCHERZO LE IENE: “QUANDO ARRIVI A CASA TI GONFIO DI BOTTE”

Peccato però che a Juliana Moreira non piaccia la sintonia che si è creata fra il compagno e la bella atleta “È un altro tipo di lezione oggi? Vado io ad allenarmi con lei”, per poi rivolgersi al marito Edoardo Stoppa in portoghese: “Quando arrivi a casa ti gonfio di botte!”. I due tornano a casa e mentre sono tranquilli sul divano a godersi la serata arriva un messaggio ad Edoardo proprio da parte di Vanessa, che gli chiede un incontro in un hotel di Milano. A quel punto interviene Juliana Moreira che prende in mano lo smartphone del marito rispondendo “Oh bella, io sono sua moglie. L’altra volta non ci siamo salutate…” e ancora: “Vieni domani a mezzogiorno e mezza in palestra e ti faccio vedere cos’è una scenata isterica. Se riesci ad uscire dal ring in forma, puoi portare mio marito a pranzo e pagare anche per lui, visto che sei così forte. Porta anche il paradenti, mi raccomando”. Dopo una serie di peripezie, le due “sfidanti” si ritrovano sul ring il giorno dopo, e quando la situazione rischia di diventare incandescente, ecco che intervengono Le Iene svelando che si trattava solo di uno scherzo. Qui il video dello scherzo a Juliana Moreira.



