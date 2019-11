Juliana Moreira, video scherzo Le Iene/ Prende a calci Edoardo Stoppa e “l’amante”

Il tanto atteso scherzo de “Le Iene” a Juliana Moreira è stato mandato in onda nella puntata di oggi, domenica 3 novembre. È stato organizzato da Gabri Gabra, Giorgio Squarcia e Riccardo Messa, ma non poteva ovviamente mancare la complicità del marito Edoardo Stoppa. I due sono il prototipo della coppia felice, allora il programma tv di Italia 1 ha voluto mettere alla prova la loro relazione. Juliana Moreira ha infatti un punto debole: la gelosia. E allora viene messa a dura prova: fanno corteggiare il marito da una donna. Ma non una qualunque: una campionessa di arti marziali, visto che la showgirl si allena tutti i giorni. E visto che deve essere pure bella, viene scelta Vanessa Villa. Le due arrivano anche a “combattere”, ma purtroppo per Juliana Moreira non serve vendicarsi sul ring: arrivano “Le Iene” a svelarle che è uno scherzo prima che la situazione precipiti. E non per Vanessa Villa, che è una campionessa, ma proprio per lei!

JULIANA MOREIRA, SCHERZO LE IENE: CALCI A EDOARDO STOPPA E “AMANTE”

Ma prima di essersi confrontate sul ring, le due se le sono suonate telefonicamente. Questo perché lo scherzo prevedeva che Vanessa Villa si sentisse con Edoardo Stoppa proprio per fare ingelosire la showgirl. E quest’ultima ha proprio abboccato all’amo. «Non dovevi darle corda. Facevi tutto il carino, ti buttavi per terra… Tu ti diverti», dice lei al termine della chiamata. Ma per fortuna è tutto uno scherzo. «Ragazzi, siete stati dei bastardi. Vi dico solo questo. E poi io non sono così gelosa. Solo un po’… Poi se mi si tocca la famiglia divento una bestia! Cercherò di farmi curare», la reazione di Juliana Moreira ai microfoni de “Le Iene”. Dopo aver appreso che Vanessa Villa non le avrebbe portato via il suo Edoardo Stoppa, visto che era tutto uno scherzo, Juliana Moreira ha fatto i complimenti alla finta-rivale in amore. «Faccio i complimenti a Vanessa, sei stata bravissima». Invece a Gabri Gabra ha promesso vendetta in palestra.

