Juliano Cezar è morto/ Video: cantante stroncato da infarto durante concerto

Dramma a Uniflor, nella regione del Paranà: il cantante country Juliano Cezar è morto durante un concerto, stroncato da un infarto. Il 59enne si stava esibendo nella notte di Capodanno davanti a migliaia di fan, quando ad un certo punto è caduto sul palco, vittima di un arresto cardiocircolatorio: vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari presenti sul posto, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Una tragedia che sta facendo il giro del web, visto che il momento del decesso del cantante è stato ripreso con un video da un fan presente all’evento. Conosciuto per la hit “Cowboy Vagabundo”, Cezar è diventato noto tra gli anni Ottanta e Novanta, ed ha pubblicato dieci dischi in oltre trent’anni di carriera. Il suo “Não Aprendi Dizer Adeus” è stato candidato a un Latin Grammy Award per il miglior album romantico.

JULIANO CEZAR MORTO DURANTE CONCERTO: ECCO IL VIDEO

Nato a Passos, Minas Gerais, Juliano Cezar era sposato e senza figli, la sua scomparsa lascia un grande vuoto nel panorama musicale sudamericano. Kiko del trio KLB lo ha ricordato così su Instagram: «Riposa in pace caro. Ti ho incontrato da ragazzo. Ci sono stati molti incontri, sempre felici. E mentre cantavi: “Non ho imparato a dire addio”. Quindi, no arrivederci, solo un “a presto”…». Tra i principali esponenti del genere sudamericano “sertanejo”, il cantante è omaggiato in queste ore da amici, colleghi e semplici fan: una morte che ha colpito il Brasile nella notte del nuovo anno, una notte di festa e di felicità. Un dramma che ricorda molto da vicino quanto accaduto a Mango, anche lui morto durante un concerto. Qui di seguito il comunicato del suo produttore discografico e il video dei momenti della tragedia:





