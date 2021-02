Juliano, fratello Dayane e Lucas Mello/ “Nostro sogno è stare insieme, ha rinunciato a tanto”

JULIANO MELLO E IL TRISTE ANNUNCIO A DAYANE DELLA MORTE DEL FRATELLO LUCAS

E’ stato Juliano Mello, il fratello di Dayane Mello, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, a dare l’annuncio della morte del loro fratello minore, Lucas, attraverso una Instagram Story drammatica: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto per la prematura scomparsa di mio fratello, ma so che è in un posto meraviglioso”, ha esordito nel suo post prontamente ripreso dai social e dai vari siti internet. “Grazie a tutti per il sostegno e i messaggi di supporto. Inviamo energia positiva a Dayane. Grazie ancora per tutto. Abbraccia di più e ama di più, la vita è davvero breve”, aveva concluso Juliano. Il giovane, che già in passato era intervenuto in una puntata del GF Vip proprio in difesa della sorella, è legato da un affetto fraterno fortissimo alla modella.

Non è un caso se in più circostanze la Mello aveva parlato della sua famiglia definendola composta da “papà, Juliano e Lucas”. Nel corso della sua permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà, Dayane in più occasioni ha parlato della sua vita non semplice: “Tanti dei miei fratelli non li conosco”, aveva svelato, raccontando di avere di ciascuno di loro solo un vago ricordo dal momento che la madre, stando ai suoi racconti, avrebbe avuto dieci figli. “Juliano è il mio unico fratello di sangue, è stato sempre presente nella mia vita fino a oggi”, aveva aggiunto la modella. Nella loro esistenza era poi entrato Lucas, il piccolo di casa, figlio dello stesso padre ma di madre diversa.

JULIANO, FRATELLO DAYANE MELLO: LE PAROLE DELLA MODELLA

Juliano è stato anche colui che ha dato la triste notizia della morte del fratello Lucas a Dayane Mello nelle passate ore. Una rivelazione choc contornata da vari dettagli comunicati alla concorrente del Grande Fratello Vip proprio dal fratello Juliano. Da lui ha saputo che il fratello minore aveva intenzione di farle una sorpresa: “Avevano fatto il passaporto entrambi per farmi una sorpresa, volevano venire a trovarmi quando sarebbe finito il Covid”, ha raccontato la Mello ai suoi compagni di avventura. Il rapporto tra Dayane e Juliano, alla luce della nuova tragedia familiare, è destinato a diventare ancora più solido. Con lui ha vissuto una infanzia non semplice e sempre con il giovane ha sognato una vita ed un futuro all’insegna del riscatto. “Juliano per me è sempre stato il mio papà e la mia mamma. Ha rinunciato a tantissime cose, ha rinunciato anche alla sua ragazza per stare con me. Il nostro sogno è stare insieme, lui non vuole lasciarmi da sola. È un pezzo di me, non potrei fare a meno di lui”, ha raccontato la gieffina parlando di lui. Ai suoi compagni di avventura Dayane ha spiegato che Juliano sarebbe comprensibilmente distrutto per la morte di Lucas.



© RIPRODUZIONE RISERVATA