Juliano, fratello Dayane Mello: “Ha detto la verità su nostra madre”/ Lei: “Grazie”

Una bellissima sorpresa arriva nella Casa del Grande Fratello Vip per Dayane Mello. Dopo il video messaggio della mamma biologica, il fratello Juliano ha deciso di farle sentire la sua voce e il suo appoggio. Eccolo allora apparire in video, in diretta dal Brasile. I due si guardano e scoppiano in lacrime, poi lui inizia: “Sono davvero contento di essere qui e di sapere di poter fare qualcosa per te.” Dayane replica: “Va tutto bene, tu sai io quanto ti amo, sai cosa sei per me. Io non ti ho mai abbandonato e ci sono sempre stato, e adesso dopo 4 mesi che sono qui dentro so ancora di più che tu sei la prima persona.” Juliano è però in collegamento anche per dire la sua in merito alla dichiarazioni fatte dalla mamma.

Juliano appoggia la sorella Dayane Mello: “Ha detto tutta la verità”

“Tutto quello che ha detto mia sorella nella Casa è vero, – ha subito chiarito Juliano – lei è stata sempre sincera e ha detto esattamente quello che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Ora non voglio giudicare nostra madre ma solo difendere mia sorella e tutto quello che abbiamo passato. Finalmente oggi stiamo bene…” Juliano ha dunque confermato la versione della sorella e ha infine dichiarato: “è importante essere qui e poter dire a te che ti voglio bene, che non devi provare niente a nessuno, tutto quello che hai detto è vero. Un giorno ci riavvicineremo alla nostra madre biologica, cercheremo di creare un rapporto con lei anche se non abbiamo mai avuto l’amore della nostra madre biologica.”



