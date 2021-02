Juliano Mello al GF Vip per la sorella Dayane?/ Dice ‘no’ a Barbara D’Urso ma…

Nella nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020, Dayane Mello riceverà una toccante sorpresa. Se venerdì si a lungo parlato del lutto che l’ha colpita, questa sera qualcuno arriverà per darle un’ulteriore incoraggiamento. Una persona che qualcuno ha creduto poter essere suo fratello, Juliano Mello, uno dei pochi non ancora apparso per darle una parola di conforto in diretta dopo la morte di Lucas. Sembra però difficile che Juliano possa essere questa sera, anche se in collegamento, al Grande Fratello Vip. Questo perché avrebbe dovuto esserlo ieri a Live non è la D’Urso ma, poco prima della diretta, ha deciso di non presentarsi. Al posto suo è stata Cindy, un’amica di Juliano, ad intervenire e spiegare il perché della sua assenza, oltre a ribadire il dolore che affligge lui e tutti i suoi cari.

Juliano Mello al Grande Fratello Vip dopo aver dato buca a Barbara D’Urso?

“Siamo a pezzi per quello che è accaduto con il fratello di Dayane. – ha dichiarato l’amica di Juliano in diretta a Live non è la D’Urso – Non riesco nemmeno a immaginare il suo dolore. È stato un incidente stradale. Ho appena sentito Juliano e rispetto la sua decisione di non parlare”. “Lo so”, ha allora confermato la D’Urso, per poi aggiungere “ce l’ha detto proprio questa sera che non se la sente di andare in televisione per un bel po’ di tempo perché non se la sente. Quindi abbiamo fatto un passo indietro perché rispettiamo il suo dolore”. E se stasera si presentasse però per sua sorella?



© RIPRODUZIONE RISERVATA