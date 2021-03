Juliano Mello, fratello Dayane/ “L’ho difesa con le unghie e con i denti ma..”

Juliano Mello volto noto del Grande Fratello Vip 2020 da “parente di..”

Juliano Mello chi è? E’ il fratello di Dayane Mello che abbiamo avuto modo di conoscere proprio per via della partecipazione di lei al Grande Fratello vip 2020. Il fratello è quello che più l’ha sostenuta nella casa inviando una serie di aerei ma anche di video, addirittura presentandosi al suo cospetto ma non nel momento del dolore più intenso, quello che ha strappato a tutti e due il piccolo Lucas. Sembra che proprio Juliano abbia spinto la sorella a rimanere nella casa per via della pandemia e delle restrizioni in corso che non le avrebbero permesso di volare subito in Brasile e, soprattutto, di riabbracciare subito il padre o dire addio al fratello. Alla fine, però, è lui che l’ha sostenuta anche sui social quando tutti l’hanno attaccata in merito alla questione Rosalinda Cannavò.

Juliano Mello, fratello Dayane, ha cancellato Rosalinda dalle “sue amicizie”?

Una volta Dayane aveva spinto l’attrice a pensare a suo fratello come possibile fidanzato una volta fuori dalla casa, ma un attimo dopo ecco il tradimento per via della sua liason con Andrea Zenga. A quel punto anche Juliano Mello sui social ha spinto i fan delle Rosmello ad una rottura vera e propria a favore della sorella, l’unica ritenuta vera nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma senza riuscirci. Alla fine la brasiliana, data per vincitrice fino alla fine, si è dovuta arrendere piazzandosi quarta e senza arrivare nemmeno sul podio con buona pace di tutti. Oggi ospite a Verissimo avrà modo di parlare di suo fratello Lucas ma non di Juliano e così i fan dei Mello dovranno attendere la reunion per gioire ancora per loro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA